Idosa é suspeita de participar de roubo no centro

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Uma idosa, de 65 anos aproximadamente, participou de um assalto às 11 horas desta quinta-feira (4), na Rua Santana, no Centro de Mogi. Ela ficou do lado de fora, falando ao celular, encostada no carro da representante comercial Fabiana Valentina Januário, de 48 anos, enquanto o seu cúmplice, um homem, de 40 anos presumíveis, armado com uma faca, consumava o crime.

O casal roubou a bolsa Victor Hugo, de Fabiana, óculos e duas blusas. Antes de fugir, o criminoso disse: “Por enquanto, é só isso”. Fabiana reside em Guarulhos e formalizou a queixa ao investigador Evandro Nakano, do 1º DP.