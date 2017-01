Idosa cai em ‘golpe da macumba’ em Mogi

DESTAQUE

Casal de vigaristas reviveu em Mogi o antigo “golpe da macumba” aplicado na região central. A aposentada A.K, de 82 anos, foi lesada no último dia 12 em torno de R$ 50 mil entre dinheiro e joias. E não perdeu mais porque uma das filhas da vítima tomou conhecimento que a mãe estava fazendo saques e bloqueou o cartão dela.

A idosa no Distrito Central formalizou a queixa de Estelionato. O crime ainda deve ser apurado. A aposentada relatou aos policiais que caminhava no dia 12, por volta das 11 horas, ao Hospital Ipiranga. No caminho, ela foi abordada por uma jovem parda, de 26 anos. “Ela me perguntou se eu a conhecia de um banco na cidade”, explicou a idosa.

A desconhecida disse para A.K que estava indo ao encontro de um homem que fazia remédios para a mãe dela, a qual até precisava amputar a perna, porém não foi mais necessário.

A vitima foi induzida a acompanhar a desconhecida a um estacionamento. Elas se aproximaram de um homem, de 43 anos. O vigarista descrito como baixo, magro e com barba por fazer, analisou a aposentada e lhe afirmou: “você está macumbada”. E a partir daquele momento, o golpe começou a ser aplicado, já que a vítima levou o casal para a sua residência. O pedido inicial dos vigaristas era de R$ 100 mil.