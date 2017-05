Hospital Municipal terá mutirão de exames e consultas até julho

Cidades

O Hospital Municipal Prefeito Waldemar Costa Filho, em Braz Cubas, realiza até julho um mutirão de exames e consultas para diminuir a fila de espera no Sistema Integrado de Saúde. O objetivo é garantir com que pacientes que teriam de esperar mais de 30 dias para passar por avaliação médica ou fazer exames levem menos tempo.

A meta de atingir 12,3 mil procedimentos ajudaria a rede de saúde a atender parte considerável das demandas da Cidade, explica o prefeito Marcus Melo (PSDB). “Quando você consegue agilizar a demanda que uma pessoa tem por consultas ou exames, você elimina a ansiedade que ela tem em relação ao resultado. Este projeto é possível graças a uma emenda do deputado estadual Marcos Damasio (de R$ 150 mil – saiba mais nesta página)”, afirmou.

Ao todo, estão previstas 752 consultas com ginecologistas, 752 com clínico geral, 9.600 exames laboratoriais e 1.200 ultrassonografias até julho. O Hospital Municipal já realiza, em média, por mês, 800 consultas de ginecologia, mil de clínico geral, 10,6 mil exames laboratoriais e 500 ultrassonografias.

Estado

Uma emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Damasio (PR) de R$ 150 mil viabilizou o mutirão de exames e consultas que ocorre entre maio e julho no Hospital Municipal Prefeito Waldemar Costa Filho, em Braz Cubas. Apesar dos problemas econômicos do País, Damasio diz que espera conseguir novos repasses em breve.

“Há pouco tempo fiz o repasse de R$ 150 mil para a Santa Casa e agora mais R$ 150 mil para o Hospital Municipal. Na próxima semana serão mais R$ 220 mil para infraestrutura (a Prefeitura afirmou que usará o recurso para custear nova pavimentação em vias locais) e R$ 150 mil para a saúde de Biritiba Mirim. Os últimos anos foram de dificuldade orçamentária. O governador (Geraldo Alckmin/PSDB) não aprovava os pedidos de emenda, eu mesmo apresentei uns 30 pedidos, muitos negados, mas garantiu que isso mudaria. A intenção é enviar emendas para todas as cidades do Alto Tietê”, afirmou o parlamentar.