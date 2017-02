Hospital Luzia não avisa a polícia sobre crime, diz delegado

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Argentino Coqueiro, titular do Distrito Central, em Mogi das Cruzes, disse na tarde desta quarta-feira (1º) a O Diário que está cercado de mistério o assassinato do vendedor Alex Pereira, de 41 anos, que residia em Caraguatatuba. Ele morreu por volta das 10 horas desta terça-feira, no Hospital Luzia de Pinho Melo, no Bairro do Mogilar, onde foi internado em 27 de dezembro último, depois de receber um tiro no abdome. Segundo a autoridade policial, “o estranho é que os funcionários do hospital, como é de praxe, não informaram a Polícia sobre a entrada da vítima, então, de tentativa de homicídio. Eles têm o dever de avisar a Polícia em casos de crimes”, frisou.

Para o titular, “a família também não comunicou a Polícia, apesar de os irmãos terem visitado Alex Pereira no hospital”. Argentino Coqueiro disse que “a história está bem confusa. A vítima saiu de casa para participar de uma festa; teria vindo com o seu Kadett vermelho para Mogi, depois esse mesmo carro foi encontrado abandonado em Caraguatatuba”.

O caso foi encaminhado pelo delegado Argentino Coqueiro ao Setor de Homicídios, o qual irá se encarregar das investigações.

Na opinião da autoridade, a circunstância em que Alex foi baleado ainda está bem nebulosa. “Uma ex-mulher dele está presa por tráfico e ele mesmo está envolvido em compra e venda de terras no Litoral. A grande pergunta é: quem deixou Alex na porta do hospital e levou o carro dele de volta a Caraguá?”, concluiu.