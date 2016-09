Hospital de Mogi conquista ‘Prêmio Amigo do Meio Ambiente’

Comentários (0) Cidades Like

Pelo segundo ano consecutivo, o Hospital Municipal de Mogi, inaugurado há dois anos pela Prefeitura de Mogi, em Braz Cubas, conquistou o “Prêmio Amigo do Meio Ambiente” (AMA). A premiação foi criada pela Secretaria de Estado da Saúde, com apoio técnico do Centro de Vigilância Sanitária e da Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis, e tem como objetivo estimular iniciativas sustentáveis nas unidades que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS). O prêmio foi entregue nesta quarta-feira (14), no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, na Capital.

Nesta nona edição, 112 projetos de hospitais e centros de saúde de todo o País foram encaminhados e tentaram obter o prêmio. No entanto, destes, apenas os 15 melhores, entre eles o do HMMC, foram selecionados pelos organizadores e, em razão disto, receberão o “Prêmio Amigo do Meio Ambiente – Categoria Destaque”. Entre os destaques, 13 são do Estado de São Paulo. Os outros dois são do Ceará e do Pará.

“No ano passado, a mesma iniciativa do Governo do Estado premiou o Hospital por suas instalações sustentáveis, que garantem a economia de energia e o reaproveitamento da água. Agora, a comemoração se repete graças a uma iniciativa que proporciona mais qualidade de vida e saúde para todos”, afirma o prefeito Marco Bertaiolli (PSD).





O estudo de caso que resultou na conquista da premiação foi “Mobilidade Sustentável”. O setor de Sustentabilidade do HMMC apresenta ações e projetos que visam o combate às mudanças climáticas no âmbito da saúde pública por meio do incentivo do uso dos transportes público e alternativo entre os colaboradores e a comunidade.

O hospital também desenvolverá atividades lúdicas e educativas e, ainda, a criação de estrutura adequada para a utilização de meios de transporte alternativos. Um bicicletário para colaboradores com 12 vagas foi construído e foram lançadas duas iniciativas: o “Pró-Carona” e o “Vá de Bike”, que incentivam, respectivamente, a carona solidária entre os colaboradores e o uso de bicicletas como meio de transporte.

O HMMC também receberá o troféu em reconhecimento à participação na campanha global “Desafio 2020 – a Saúde pelo Clima!”. O hospital realizou um inventário, que identificou a emissão de gases de efeito estufa da instituição e se comprometeu a desenvolver ações para diminuir estas emissões.