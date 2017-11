Hora de jogar pesado

Editorial

Chega a ser vergonhosa a situação dos cabos arrebentados e abandonados por toda a Cidade, como mostrou este jornal, em sua edição de ontem. Dependurados em postes ou atravessados nas ruas, os fios se transformam em ameaças para motociclistas e pedestres, além de darem às vias públicas um aspecto de desleixo e abandono nem um pouco condizentes com a limpeza que os mogianos esperam para as proximidades de suas residências ou comércios.

O problema é antigo e só tem piorado nos últimos tempos, com a proliferação dos fios de telefonia, internet e tevê a cabo, que passaram a dividir espaço com os cabos de eletricidade, nos postes pertencentes à EDP. Como boa parte desses vários serviços é realizada por empresas terceirizadas está criado o ambiente ideal para o verdadeiro festival de abusos e absurdos cometidos contra a Cidade e seus moradores.

A colocação de cabos obedecem sabe-se lá a quais regras. Mas o certo é que estão sempre sendo levados ou arrebentados por caminhões ou carretas de maior porte. Há dúvidas até se tais fios obedecem à altura mínima estabelecida para sua colocação.

Diante das reclamações constantes dos moradores, a Câmara de Mogi bem que tentou resolver o problema. Mas foi branda demais no trato com os representantes das empresas de telecomunicações que fizeram muitas promessas e executaram muito pouco. Tratadas a pão-de-ló pelos vereadores, tais companhias se mostraram lentas demais na realização dos trabalhos. A ponto de quando concluíam a limpeza dos postes em determinado bairro da Cidade, o anterior já estar novamente eivado de fios dependurados.

E o que é pior: nem os vereadores e muito menos o cidadão comum conseguem identificar a quem pertencem os tais cabos que ficam dependurados ou esparramados pelo chão.

Por tudo isso, depois de tantas promessas não cumpridas, tudo indica que está na hora de a Prefeitura entrar em ação e tomar algumas providências. Como, por exemplo, exigir que cada empresa utilize cabos de cores específicas que ajudem a identificá-las.

E, junto com isso, a principal medida: começar a multar aquelas que não demonstram um mínimo de respeito em relação em relação à Cidade. Só mesmo mexendo nos respectivos bolsos é que elas fatalmente passarão a cuidar melhor de Mogi, resolvendo de vez tais problemas. Há que se jogar duro com elas, pois já ficou provada a capacidade que seus dirigentes possuem em driblar as tentativas já feitas para se resolver tais problemas.

Não há que se ter mais paciência com tais empresas que, além de prestarem serviços de qualidade altamente duvidosa – basta verificar quem são as líderes em reclamações ao Procon mogiano –, não se dignam a pelo menos demonstrar um mínimo de consideração em relação à população que consome seus serviços e à localidade aonde atuam. É hora de a Prefeitura jogar pesado e se fazer respeitar. Mogi merece isso.