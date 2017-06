Hora de dar um basta

Editorial

A descrição das vítimas dos arrombamentos e furtos ocorridos durante a noite, em ruas do tradicional comércio da região central desconstrói a imagem que os responsáveis pela Segurança Pública tentam nos passar.

Há pelo menos dois anos, o nosso noticiário replica os casos que indignam, com total razão, os comerciantes que arcam com os custos dos objetos levados e das portas e vidraças arrombadas, num momento de duríssima crise econômica.

Pior e mais grave ainda é a situação da Rua Padre João, onde lojistas denunciam um movimento orquestrado pelas quadrilhas que picham com determinadas inscrições os estabelecimentos arrombados. A que ponto Mogi chegou.

Nos últimos meses, este jornal mapeia com reportagens as ruas mais atacadas e as reações de grupos, como o composto por responsáveis pelos escritórios de contabilidade e de advocacia, também invadidos durante a noite.

A violência nesse perímetro assemelha-se a uma pandemia, uma enfermidade que se espalha por um determinado perímetro de maneira rápida e descontrolada.

Nas últimas semanas, as ações criminosas se concentram no eixo entre a Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco e a Rua Braz Cubas. Mas, outras vias registram casos pontuais, como a Rua Francisco Franco.

A Polícia Militar garante que realiza o policiamento ostensivo e preventivo na região central. Isso não condiz com a realidade de quem paga o prejuízo com a invasão a lojas, farmácias e escritórios.

Superfrequentada durante o dia, a região central torna-se alvo fácil assim que começa a escurecer e as atividades comerciais são encerradas. É necessário reforçar a inteligência do policiamento e do uso das câmeras de monitoramento, que tem um alto custo para o governo municipal. Essa área sofre por ter afugentado, com o decorrer dos anos, uma grande parte dos moradores.

A desocupação residencial favorece a atuação dos marginais, que agem à noite sem encontrar pessoas que suspeitem das invasões e liguem para o 190. As políticas de revitalização da região central podem auxiliar nesse processo, mas, bem sabemos, levam tempo.









No presente, Polícia Militar e Guarda Municipal responder melhor aos comerciantes. E só há uma resposta: a presença de viaturas e policiais e guardas municipais em rondas noturnas.

Sem isso, a conta da violência urbana continuará caindo no bolso do lado mais fraco – no caso, o comerciante ou o prestador de serviço que trabalha no Centro.

Está na hora de novamente pressionar o secretário de Estado de Segurança Pública, Magino Alves Barbosa, acionado após a série de assaltos na Avenida Capitão Manoel Rudge.

Quando ladrões passam a marcar com pichações as lojas invadidas, quem de direito, major, capitão, secretário, prefeito e vereador, precisa reavaliar o que está sendo feito para proteger Mogi e seus cidadãos.