Homens suspeitos de assalto a idosos são presos

A Polícia Militar, através do sargento Aguinaldo e o soldado Alexsandro, da Patrulha Rural, capturou, ontem, os assaltantes Igor Silva de Lana, de 22 anos, e Daniel Evangelista da Silva, de 25 anos, após roubo que praticaram no sítio de Hideo Wada, de 79 anos, e da sua esposa Tamai Ishizaki Wada, de 70 anos, na Rua Shigueiti Yamada, no Bairro Porteira Preta, na zona rural de Mogi das Cruzes. Os bandidos seriam integrantes de uma quadrilha que é investigada e suspeita de cometer assaltos semelhantes.

O delegado Victor Melo e o escrivão André Pìres, de plantão no 2º Distrito Policial, em Braz Cubas, autuaram em flagrante os dois bandidos. Segundo ficou apurado, eles saíam de Itaquaquecetuba para cometer assaltos em Mogi. A Polícia pede que quem reconhecer os dois criminosos pelas fotografias publicadas no jornal devem procurar a Delegacia mais próxima, visando elucidar outros roubos.

O casal de idosos foram rendidos, amarrados, torturados e ameaçados de morte. “Eles roubaram celular e R$ 250,00”, detalharam os pms à equipe de plantão no 2º Distrito. Eles também contaram que as vítimas foram torturadas, pois com uma faca e tesoura os marginais ameaçaram cortar o nariz e as orelhas. A Polícia vai verificar se a dupla que foi pega mesmo depois de tentar se esconder em um matagal também agiu nesta semana em um sítio no Bairro de Cocuera. (L.R)