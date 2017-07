Homens roubam carro em Mogi mas terminam capotando o veículo

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Uma quadrilha formada por quatro assaltantes roubou, às 4h07, deste sábado (8), o Celta, do auxiliar de produção Eduardo de Souza Ramalho, de 28 anos, na Rua Benedicto José Leite, no Jardim São Pedro. Pouco depois, dois dos criminosos que ocuparam o veículo o capotou, na Avenida João XIII, em César de Souza. O bando escapou em outros dois automóveis, porém na tarde de ontem, a Polícia Militar interceptou um carro da marca Zafira dirigido por um suspeito de participar do assalto. A identidade dele não foi divulgada.

O delegado Victor Mello, o escrivão Marcos Passos e o investigador Donizeti, de plantão no Distrito Central, registraram a ocorrência. A equipe, no final da tarde, ainda aguardava a apresentação do suspeito detido na Zafira.

O auxiliar de produção Eduardo de Souza acredita que “os danos causados pelos bandidos que tombaram o meu carro deu perda total. Eles chegaram para assaltar, me dominaram e ainda queriam levar a moça que estava comigo, mas desistiram”.