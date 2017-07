Homem vai à delegacia prestar apoio ao possível comparsa e termina preso

Sem categoria

LAÉRCIO RIBEIRO

José Paulino Teixeira Netto, de 46 anos, acabou sendo detido por policiais coordenados pelo investigador chefe Maurimar Batalha, ao permanecer longo tempo na frente do 3º Distrito Policial, no final da tarde desta quinta-feira, em César de Souza, para dar apoio aos comparsas Jeferson de Souza, o “Buiu”, e Sandra Correa. Eles foram presos pela manhã por praticarem crimes, vendendo veículos furtados e roubados via internet, em operação da Polícia Civil liderada pelo delegado titular Alexandre Batalha.

De acordo com as buscas, ficou comprovada a participação de José Paulino nas negociações ilegais. O delegado Alexandre acredita na existência de mais vítimas dos criminosos.

O caso começou a ser investigado em abril último, após a apreensão de uma picape, no Bairro da Ponte Grande. O dono, um empresário, garantiu ter adquirido o veículo por R$ 84 mil, mas desconhecia que a sua S10 estava com queixa de roubo.

O antigo dono, Dejacir Fialho, morador em Taboão da Serra, também havia caído no golpe da quadrilha, a qual comprou a picape via internet e a pagou com cheque falso. Para tentar receber o ‘seguro’, inventou que foi roubado.