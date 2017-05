Homem usa máscara de palhaço para assassinar suspeito de tráfico em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O ex-presidiário Luciano Ferreira Santos, mais conhecido como “Feijão”, o qual já esteve envolvido em tráfico de entorpecentes, foi executado com 9 tiros, às 21h40, desta quinta-feira, na Rua Florêncio de Paiva, na Vila Paulista, em Braz Cubas. O autor do crime, ainda não identificado, segundo testemunhas, vestia uma máscara de palhaço e ao passar no local efetuando vários disparos, se encontrava em uma picape, cuja placa ninguém conseguiu anotar.

Luciano foi alvejado quando estava do lado do seu Ford Fiesta, o qual teve o radiador e para choque atingidos, assim como veículos de testemunhas. O assassino fugiu com o seu veículo em alta velocidade.

O delegado José Carlos dos Santos Alvarenga e o escrivão Celso Ianai, de plantão no 2º Distrito, em Braz Cubas, acionaram a Polícia Científica e o Setor de Homicídios, cujo delegado Rubens José Angelo cuidará das investigações. O motivo do crime, até o final da tarde de ontem, ainda não havia sido apurado, apesar de policiais suspeitarem que tudo indica ter ocorrido divergências entre a vítima e o criminoso.Luciano residia no Jardim Universo.

O corpo de Luciano Ferreira foi removido ao Posto do Instituto Médico Legal. Moradores da Rua Florêncio de Paiva ficaram assustados com o ato de violência.