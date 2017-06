Homem suspeito de matar esposa em Suzano é detido em Bertioga

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O ajudante geral André Luiz dos Santos, conhecido como “Romário”, de 37 anos, pedalava a sua bicicleta tranquilamente, na praia de Vista Linda, em Bertioga, quando foi preso, no final da tarde desta segunda-feira (12), pelos investigadores Marco Antônio da Silva (chefe), Celso, Pagano e André, do Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes. Contra ele, havia mandado de prisão temporária requisitado à Justiça pelo delegado Rubens José Angelo, em razão de homicídio qualificado que praticou em 8 de março de 2013 ( Dia Internacional da Mulher). Na casa da família, na Rua Armando Maritan, no Jardim Nova União, ele matou com 4 facadas no peito e na barriga a esposa dele, Vanessa Maria José do Nascimento, de 31 anos, mãe de quatro filhos do seu primeiro casamento.

O delegado Rubens Angelo disse a O Diário que “ele (André) não teve condições de escapar e aqui no Setor de Homicídios confessou que matou por ciúmes”. O ajudante estava foragido há quatro anos. Para se disfarçar ele mudou a aparência neste período, ficando quase irreconhecível. “Nós recebemos uma denúncia e investimos, realizando buscas até que conseguimos localizar o paradeiro de André”.

Nos autos do inquérito, a autoridade comprovou que o crime foi premeditado. “Provamos que 20 dias antes do assassinato André comprou uma faca com lâmina de 30 centímetros utilizada normalmente para corte de carne. Ele pagou pela arma R$ 14,99. Assim, com a faca, tirou a vida de sua mulher”, ressaltou Rubens Angelo.

Uma das filhas de Vanessa, a estudante N.N, de 17 anos, contou aos policiais que “André tinha muitos ciúmes de sua mãe, implicava com as roupas que vestia e acreditava que ela tinha outro homem”. Ela viu André pegar a faca numa sala, ir para o quarto e se aproximar de sua mãe sentada na cama. “Sem falar nada, ele deu três facadas na barriga dela e uma no peito”, lamentou a jovem.