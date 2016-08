Homem passa mal e morre durante corrida em Mogi

Comentários (0) Policia Like

O atleta Eduardo Aurélio Carrasco, de 37 anos, passou mal às 8h30 de domingo (28) durante o percurso da “43ª Etapa do Correr e Caminhar Para Viver Bem”, em Mogi das Cruzes. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu ao Hospital Santana, na Rua Dr. Osmar Marinho Couto, porém veio a falecer por parada cardiorrespiratória, conforme consta no Boletim de Ocorrência 3601/2016, registrado como Morte Natural pelo delegado José Carlos dos Santos Alvarenga e o escrivão Josué de Souza, de plantão no 2º DP, em Braz Cubas.

A Polícia Civil foi comunicada pelo pai do corredor, Ezequiel Vieira Carrasco, de 59 anos. Ele explicou na Delegacia que o filho trabalhava como eletricista, era casado, residia na Vila São Paulo e também tinha o hábito de correr e participar de caminhadas.