Homem morre atropelado por caminhão no Mogilar

DESTAQUE

LUCAS MELONI

Um homem, com cerca de 40 anos, morreu atropelado por um caminhão na Rua Manoel de Oliveira, no Mogilar, na tarde deste sábado (27). O acidente ocorreu quase na porta do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, porém, a proximidade de nada adiantou no caso, já que a violência do impacto fez com que a vítima tivesse morte imediata. Parte do cérebro do homem ficou pelo asfalto enquanto policiais militares e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aguardavam equipes da Polícia Científica para a perícia.

A morte teria ocorrido por volta das 14h30 deste sábado, segundo testemunhas. Um taxista disse a O Diário que o rapaz que morreu costumava passar pelo local a pedir algumas moedas. De acordo com ele, o homem seria uma pessoa em situação de rua, algo também dito por outras duas testemunhas. “Dez minutos antes ele veio me pedir um dinheiro. Eu o vi atravessar a rua”, comentou.

O que as testemunhas e a Polícia Militar não souberam informar foi o que teria motivado o acidente. Havia dúvida se o homem, cuja identidade e a idade eram indefinidas até o fim da tarde deste sábado, teria se desequilibrado na rua ou se jogado na frente do caminhão. O motorista do caminhão (placa BFZ7944, de Campinas /SP), que transportava papel, parou no local e prestava esclarecimentos às equipes da PM. Sabe-se, até o momento, que o eixo traseiro do veículo atingiu a cabeça da vítima. O caso seria encaminhado, ainda neste sábado, ao 1º Distrito Policial (DP), no Parque Monte Líbano. Se for constatado que tratou-se de um acidente, o condutor responderá por homicídio culposo (quando não se tem intenção de matar). O trânsito na direção bairro ficou sobrecarregado porque a passagem foi feita por apenas uma das faixas.

O caso de extrema violência ocorre justo no momento em que as estatísticas de acidentes de trânsito em Mogi estavam em queda, conforme dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito de São Paulo (Infosiga) referentes a abril. Mês passado, a Cidade teve uma morte no trânsito contra 10 no mesmo período de 2016, uma redução de 90%. Os atropelamentos costumam representar 20% dos óbitos.