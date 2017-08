DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Um incêndio no Hotel Fênix, na Vila Rubens, mobilizou, na manhã desta sexta-feira (11), o Corpo de Bombeiros. As equipes isolaram o local e debelaram as chamas. Segundo a Polícia, o sinistro foi causado pelo namorado da proprietária do estabelecimento após desentendimento entre o casal. Ele teria colocado fogo em um dos quartos. A Polícia Civil não foi informada sobre a ocorrência.