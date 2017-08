Homem é preso sob acusação de matar e mutilar suspeito de estuprar sua esposa

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Rubens José Angelo, do Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes, divulgou, nesta quarta-feira (2), que foi esclarecido o assassinato de um homem, ainda não identificado, cometido na tarde de 25 de novembro de 2014, em um campo de futebol, na Avenida Quarto Centenário, no Bairro Pedreira, em Itaquaquecetuba. O autor do crime é Anderson Augusto dos Santos, de 33 anos. Ele se encontra preso no Centro de Detenção Provisória, no Parque Maria Helena, em Suzano.

Segundo a equipe formada por Marco Antônio (chefe), Pagano, Cidinha e a escrivã Graziela, foi apurado durante as buscas coordenadas pela autoridade policial, que Anderson executou a vítima a golpes de facão e chegou a mutilar o órgão sexual dele.

“Ele (Anderson) confessou o assassinato e disse que fez isso porque a vítima, até agora apenas conhecida como ‘Andi’, assaltou e estuprou a mulher dele (Anderson). O criminoso ainda colocou fogo no corpo da vítima”. O acusado já estava preso por tráfico, e agora, vai responder também por homicídio doloso (com intenção).