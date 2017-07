Homem é preso em Mogi por dirigir veículo com motor roubado

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Uma abordagem de rotina nesta segunda-feira levou o cabo Amaral e o policial militar De Jesus, da viatura M.17.207, a surpreenderem Leandro David Carvalho Santos, de 22 anos, com um Voyage branco, o qual ostentava motor de um Gol furtado na cidade de Guarulhos.

Acusado pelo crime de receptação, em razão do motor furtado, Leandro foi escoltado da Rua Gaspar Vaz, na Vila Paulista. O delegado Paulo Henrique Sinatura analisou a ocorrência e determinou que o suspeito fosse autuado em flagrante no 2º Distrito Policial, em Braz Cubas.

A autoridade arbitrou a fiança no valor de R$ 293,00 como ordena a Legislação Penal, já que Leandro David não tinha antecedentes criminais. Depois de efetuar o pagamento, Leandro foi solto, mas não deixará de responder pelo processo. O veículo Gol permaneceu apreendido. “Eu não sabia que o motor era furtado”, garantiu o acusado na Delegacia. A Polícia segue nas buscas para descobrir se o acusado comprou o Gol com o motor furtado ou ele próprio o comprou e mandou instalá-lo no carro.