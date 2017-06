Homem é preso comprando carro com documento falso em Mogi

Policia

Após tentar adquirir um veículo em Mogi das Cruzes utilizando documentos falsos, um pintor de 36 anos foi preso na Cidade. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial.

O gerente de uma loja de automóveis localizada no Mogi Moderno contou, na Delegacia de Polícia, que o suspeito, que se apresentou como “Ricardo”, procurou sua loja, onde comercializa veículos novos e seminovos, por meio da internet. Disse que desejava adquirir um carro.

Após os primeiros contatos, na semana passada, “Ricardo” foi até a agência e assinou os documentos relativos ao financiamento total do carro, apresentando documentação de identificação com foto dados que confirmavam sua suposta identificação. Só não apresentou a Carteira Nacional de Habilitação, alegando que tinha sido assaltado.

No dia 30 de maio, segundo o gerente, “Ricardo” retornou à loja e apresentou uma cópia da CNH e, com isso, foi feito o contrato a consulta para que o financiamento pudesse ser liberado.

Ao pesquisar no site do Detran, o vendedor descobriu que o número da CNH por ele apresentada estava inválido. Passou a suspeitar do cliente e tomou uma decisão; chamou-o novamente até a agência e acionou a Polícia Militar, enquanto o suspeito aguardava o carro ser liberado.

Bastou um rápido interrogatório dos policiais para que o rapaz admitisse que a documentação por ele exibida era mesmo falsa. E ele revelou, então, sua identidade verdadeira.

O rapaz contou que pagou R$ 500,00 pelo RG falso a um ambulante da Praça da Sé, em São Paulo, onde as cópias da CNH e do comprovante de residências custaram R$ 50,00.

Segundo informações do portal G1 Mogi e Suzano, ele afirmou que desconhecia o titular de tais documentos. Quanto ao cartão de crédito, o rapaz afirmou que foi lhe oferecido por uma financiadora e que chegara dias antes, em sua residência. A documentação falsa teria sido conseguida há dez dias.

A documentação foi apreendida e seu portador encaminhado para a Cadeia de Mogi das Cruzes.









Violência

Mogi registrou, nos primeiros meses deste ano, 33 notificações de violência sexual, segundo levantamento realizado pelo Setor de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal. Segundo levantamento, na maioria dos casos, as vítimas têm até 17 anos e é difícil conseguir identificá-las.

O auto-isolamento, comportamento sexualizado e falas inadequadas são sinais ajudam no trabalho de identificação das vítimas e o consequente encaminhamento para o setor de atendimento médico.