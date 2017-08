Homem baleado em maio com o colega é morto com 12 tiros em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O ex-presidiário Bruno Rodrigo Batista, de 28 anos, foi morto com 12 tiros, às 21 horas desta terça-feira, na Rua Júlio Ribeiro, no Jardim das Bandeiras, em César de Souza. O delegado Rubens José Angelo, do Setor de Homicídios, e os investigadores Marco Antônio (chefe) e Pagano já realizaram os primeiros levantamentos que podem ajudar nas buscas.

No local do crime, os policiais encontraram cartuchos vazios de calibre 380. Segundo a equipe, a vítima recebeu disparos em várias partes do corpo, na cabeça, nádegas, peito, braços e pernas.

Bruno Rodrigo já foi preso por tráfico de drogas em 2010 e cumpriu pena. Na noite de 15 de maio último, ele e o seu colega, um menor de 16 anos, foram baleados por condutor de uma motocicleta ainda não identificado.

Eles teriam ido a um terreno baldio, em César de Souza, em busca de um suposto cavalo furtado. Na ocasião, Bruno recebeu cinco tiros, mas sobreviveu após ser operado e internado na Santa Casa.