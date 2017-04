Homem acusado de matar a companheira em Mogi é condenado a 20 anos

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Entre os dias 15 e 17 de julho de 1015, Adilson Tadeu Pinto, de 23 anos, estrangulou com cabo coaxial a sua companheira Elizabeth Conceição Alves, de 26 anos, na casa onde moravam, na Rua José Pereira, em Jundiapeba. Na noite desta terça-feira (18), em júri realizado no Fórum de Mogi das Cruzes, ele foi condenado a 20 anos de reclusão pelo Homicídio Doloso (com intenção) qualificado ( motivo fútil e meio que impediu a defesa da vítima). Ele vai cumprir a pena em regime fechado. O promotor de Justiça Leandro Lippi Guimarães atuou na acusação.

O crime foi esclarecido pelo delegado Rubens José Angelo e o investigador chefe Marco Antônio da Silva, do Setor de Homicídios de Mogi. “A residência estava trancada e a mulher tinha sido esganada”, disse o policial na época.

Para a Polícia o principal suspeito do crime já era Adilson, pois foi esclarecido que ele e Elizabeth da Conceição conviveram três anos, porém surgiram muitas brigas e o casal estava em fase de separação. O corpo da vítima foi encontrado pela Polícia Militar.