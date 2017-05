Histórias da Bola – 5 de maio

Esportes

O ano de 1977 começou para os corintianos como os demais anos desde 1954, ou seja, com incertezas e sem títulos de expressão. Havia a esperança de uma conquista, algo que não acontecia há quase 23 anos. Porém havia também o medo de mais uma vez este novo ano ser igual a todos os 23 anteriores. Mas desta vez enfim seria diferente. O primeiro turno do certame de 1977 foi conquistado pelo Botafogo, de Ribeirão Preto, o segundo pelo Corinthians. No terceiro e decisivo turno, após uma derrota por 1 a 0 para o Guarani, o Corinthians precisava vencer o perigoso Botafogo, em Ribeirão Preto, e os rivais Portuguesa e São Paulo para enfim chegar na final.

Com muita garra o Timão bateu Botafogo e Portuguesa por 1 a 0. Mas ainda faltava o São Paulo. Então novamente na base da raça o time do povo venceu por 2 a 1 e conquistou a vaga na grande decisão.

Seu adversário na final seria a forte Ponte Preta, um dos mais técnicos times do Brasil na época, que contava com nomes como Carlos (titular na Copa do Mundo de 1986 no México), Oscar (titular na Copa do Mundo da Espanha de 1982), Rui Rei, Dicá, entre outras feras.

O Corinthians dirigido pelo mestre Oswaldo Brandão, contava com um time não tão técnico quanto a Ponte Preta, porém possuía nomes de muita experiência e raça como Tobias, Zé Maria, Wladimir, Basílio, Ruço, Palhinha, Romeu e Geraldão. O favoritismo era todo da Ponte Preta, que havia jogado contra o Corinthians no campeonato em quatro oportunidades, vencendo todos os quatros jogos.

O primeiro jogo da final foi realizado no dia 5 de outubro de 1977 no estádio do Morumbi. O Corinthians venceu por 1 a 0, com o épico gol de “nariz” de Palhinha.

Bastava mais uma vitória na segunda partida realizada no dia 9 de outubro de 1977 no mesmo Morumbi para enfim a Fiel torcida gritar “É campeão!”. A Fiel fez a sua parte e lotou o Morumbi com 146.082 torcedores, no maior publico da história do estádio.

O Timão saiu na frente com Vaguinho, mas a Ponte Preta com gols de Dicá e Rui Rei virou o placar, colocando água no chope da Fiel. O Morumbi ficou calado, mais uma vez parecia que tudo iria pelo ralo, mas ainda existia uma última esperança.

A grande decisão ficou para a inesquecível quinta-feira do dia 13 de outubro de 1977 novamente no estádio do Morumbi. Uma partida nervosa como toda grande decisão, tão nervosa que o enérgico árbitro Dulcídio Wanderley Boschila, expulsou o maior craque da Ponte Preta, o atacante Rui Rei, por reclamação, em um lance considerado muito polêmico até hoje.

O fim do calvário mosqueteiro aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo: Zé Maria desce pela direita e cruza na área, porém o lateral Ângelo, toca com a mão na bola e comete falta.









O próprio Zé Maria cobra a falta na área, Basílio tenta tocar de cabeça e acaba passando pela bola na entrada da pequena área, surge Vaguinho pela esquerda, que de canhota solta a bomba, a bola caprichosamente explode no travessão, no rebote Wladimir toca de cabeça, com o goleiro Carlos batido, porém o zagueiro Oscar, salva também de cabeça em cima da risca. Na seqüência não teve jeito, a teimosa bola que insistia em não entrar, sobrou para os pés salvadores de Basílio, que tornou-se ali o eterno “Pé de Anjo”.

Basílio tocou de primeira da marca do pênalti, tal qual havia sido o sonho de Brandão, para o fundo das redes de Carlos. Enfim acabava o sofrimento da Fiel. Havia chegado ao fim o jejum de 23 anos, o Corinthians voltava a ser campeão, na mais emblemática e “corintiana” conquista do clube em todos os tempos.

