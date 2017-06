Histórias da Bola – 30 de junho

Esportes

ANDRÉ MARTINEZ

O meio campista Roberto Baggio, nascido no dia 18 de fevereiro de 1967 na cidade de Caldogno, na província de Vicenza (Itália), foi um dos maiores jogadores do mundo das últimas três décadas. Seguramente um dos maiores do futebol italiano em todos os tempos. Dono de um toque refinado, uma incrível visão de jogo, com muita velocidade e inteligência, além de um invejável domínio de bola, ele se transformou em um dos maiores referenciais da seleção italiana, sendo o único jogador da história da “azurra” a marcar gols em três Copas do Mundo.

Baggio, também conhecido como “Il Codino Divino” (O rabo de cavalo divino) deu início a sua carreira aos 13 anos de idade, nas categorias de base da equipe do Caldogno.

Em 1982 foi levado ao Vicenza, onde encantou com a sua técnica prematura, a ponto de receber de seu primeiro treinador, a alcunha de Zico. Aos 18 anos, o ainda garoto já envergava no peito o escudo da Fiorentina, porém demoraria a estrear na equipe de Firenze devido a uma grave contusão no joelho, um de seus pontos fracos. Na cirurgia, mais de 200 pontos foram utilizados, por pouco o mundo não perdeu um gênio da bola.

Mas Baggio insistiu, entregou-se na recuperação e na religião, tornando-se budista, sua válvula de escape. Conseguiu emplacar, definitivamente, na Fiorentina apenas em 1987. Na temporada 1987/88, anotou 35 gols em 30 jogos, mesmo ano em que foi convocado pela primeira vez para a seleção italiana, pelo técnico Azeglio Vicini.

Em 1990 transferiu-se a contragosto para a Juventus, gerando enorme descontentamento e revolta nas ruas de Firenze. Porém, isso não impediu de ter conquistado em Turim sua maior quantidade de títulos em um único clube, como a Copa da Itália e a Copa da UEFA em 1993, o campeonato italiano na temporada 1994/95 e a Super Copa da Itália em 1995.

Em 1995 rumou para o Milan, onde foi campeão do scudeto na temporada 1995/96, permanecendo até 1997. Atuou ainda por Bologna, Internazionale (onde conquistou a Copa da UEFA na temporada 1997/98) e Breschia, encerrando a carreira no ano de 2004.

Pela seleção italiana, Baggio atuou entre os anos de 1988 e 2004, disputou as Copas do Mundo de 1990 na Itália, 1994 nos Estados Unidos e 1998 na França. Em 2002, aos 35 anos, por pouco não esteve na Copa do Mundo da Coréia e Japão, só não foi por causa de um dos seus maiores inimigos na carreira: o próprio joelho.

Por ironia, foi exatamente Baggio, que na época era até então considerado o maior jogador do mundo, acabou jogando fora a sua maior chance de conquistar um título mundial, chutando pelos ares a sua derradeira cobrança de pênalti na final vencida pelo Brasil, em 1994. Algo que os Deuses da bola bem que poderiam tê-lo poupado.

