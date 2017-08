Histórias da Bola – 3 de agosto

Esportes

A Copa do Mundo de 1986 realizada no México mostrou ao mundo o melhor jogador argentino de todos os tempos: Diego Armando Maradona. Foram protagonizados neste mundial grandes espetáculos em gramados mexicanos, porém por muito pouco o país não ficou de fora desta festa. Isso devido ao forte terremoto sofrido em 1985, que por muito pouco não impediu o México de realizar o segundo mundial de sua história. Mesmo na imensa dor, o povo mexicano com muita força conseguiu se reerguer. O time brasileiro trazia a base de 1982, novamente sob o comando de Telê Santana, porém desta vez o Brasil não contava em 100% com sua estrela maior, Zico, com o joelho lesionado. O Brasil classificou – se em primeiro lugar no grupo D, vencendo Espanha, Argélia e Irlanda do Norte. Nas oitavas de final, um verdadeiro passeio contra a Polônia, vencendo por 4×0, porém nas quartas de final, o escrete canarinho encontrou pela frente a França de Michel Platini, em sua última Copa do Mundo. O Brasil abriu o placar com Careca, mas o próprio algoz Platini empatou logo em seguida. No segundo tempo o Brasil teve a chance da vitória com um pênalti sofrido pelo então jovem Branco, em sua primeira Copa do Mundo, porém Zico que havia acabado de entrar na partida no lugar do atacante Muller, frio e longe de suas melhores condições físicas, acabou desperdiçando a cobrança. Na prorrogação novo empate 0x0, nos pênaltis, a França levou a melhor e desclassificou o Brasil. Se nós não conseguimos êxito neste mundial, os nossos eternos rivais em compensação alcançaram a glória. A Argentina tinha um craque que praticamente sozinho, em um time composto basicamente por operários, fazia a diferença, e que diferença! Tratava-se de Maradona. O rei argentino conduziu a equipe a decisão da Copa de forma magistral. Na partida realizada no dia 22 de junho de 1986 contra a Inglaterra no estádio Azteca, válida pelas quartas de final, “Dieguito” só não fez chover. Marcou um gol de mão, que ficou eternizado como “La mano de Dios” e uma verdadeira pintura, que para muitos foi considerado o gol mais bonito de todas as Copas do Mundo, onde Maradona driblou praticamente todo o time inglês, anotando um tento simplesmente antológico. Na semifinal a Argentina passou pela Bélgica, chegando a decisão contra a forte Alemanha Ocidental, que havia desclassificado a França na outra semifinal. A grande partida final, foi realizada no dia 29 de junho de 1986 no estádio Azteca, na Cidade do México. Em campo Argentina e Alemanha Ocidental buscavam o caneco mundial, mas o Brasil também estava presente, pois o árbitro da grande decisão foi o brasileiro Romualdo Arpi Filho. Com a bola rolando a Argentina com gols de Brown, Valdano e Burruchaga, venceu a Alemanha por 3×2, que descontou com Rummeniggue e Voller. A Argentina de Maradona conquistava o seu bi campeonato mundial.

