Histórias da Bola – 28 de abril

O paulistano João Roberto Basílio, nascido no dia 4 de fevereiro de 1949, no bairro da Casa Verde em São Paulo, foi sem dúvida um dos maiores heróis da história do Corinthians em todos os tempos. Para este meia direita ser reverenciado como um dos maiores ídolos da Fiel, bastou apenas um gol. Mas não foi um gol qualquer. Foi o gol libertador do fim do jejum de títulos do Corinthians, que durava 23 anos.

Basílio iniciou sua trajetória no futebol ainda garoto atuando como centroavante no time do Cruz da Esperança. As boas atuações em gramados amadores chamaram a atenção de olheiros da Portuguesa, que resolveram levar o garoto de15 anos de idade para os juvenis do Canindé.

Nas categorias de base do clube, o até então centroavante, devido as suas características de exímio passador de bola, foi recuado para a meia direita, passando a servir os atacantes.

Dois anos após sua chegada, Basílio com 17 anos de idade, já fazia parte do elenco profissional da Portuguesa. Chegou a ficar por três anos fazendo parte do elenco da Lusa, como suplente de craques como Ivair “O Príncipe” e Leivinha. Em 1969, Basílio conquistou a sua grande chance no time titular da Portuguesa, quando Leivinha resolveu deixar o Canindé para jogar no Palmeiras.

Basílio não decepcionou, participando da conquista da Taça São Paulo e do polêmico Campeonato Paulista de 1973, o último conquistado pela Portuguesa (título dividido com o Santos graças a um erro de contagem do árbitro Armando Marques na disputa de pênaltis).

O bom futebol de Basílio chamou a atenção do Corinthians, que já havia se interessado pelo meia em 1972, porém não o havia contratado porque Vicente Matheus assustou-se com a alta pedida feita pelos homens do Canindé.

Em 1975 o Corinthians voltou a negociar, porém desta vez havia também o interesse do Santos, mas o velho e esperto Vicente Matheus conseguiu dar um chapéu no time da Vila, concretizando uma proposta por Basílio na madrugada do dia 4 de março de 1975.

Matheus pagaria pelo passe de Basílio à Portuguesa de Desportos, nove prestações de 50 mil Cruzeiros. Na manhã do dia 5 de março de 1975, Basílio, com 26 anos de idade, apresentava–se no Parque São Jorge como novo reforço do Corinthians, porém carregaria um grande fardo nas costas, pois além do tabu de títulos, teria que enfrentar também o peso de substituir o ídolo Rivellino, que havia deixado o clube rumando para o Fluminense.

A estreia de Basílio com a camisa do Corinthians ocorreu no dia 6 de março de 1975 no estádio do Pacaembu, em um amistoso realizado exatamente contra o Fluminense.









Em campo, Basílio entra com a camisa de número dez, a mesma que acompanhou os nove anos do “Bigode” no Corinthians. O meia esteve em campo na histórica “Invasão Corintiana” ao Maracanã, na semifinal do brasileirão de 1976 contra o Fluminense. O jogador substituiu Givanildo no decorrer da partida heroicamente vencida pelo Corinthians nos pênaltis.

Mas o grande ano da vida de Basílio foi sem dúvida 1977, em que o tabu de títulos foi quebrado na decisão do paulistão contra a forte Ponte Preta. Na decisão, Basílio, que havia atuado como titular nas duas primeiras partidas, não sabia se seria escalado na grande final pelo técnico Oswaldo Brandão. O meia alternava momentos de titularidade e suplência durante a disputa, porém Basílio não só entrou em campo com a camisa número oito , como foi o autor do gol que deu ao Corinthians um título após 22 anos, 8 meses e 7 dias de sofrimento.

Após a conquista, o meia, em uma noite que parecia não acabar mais, tamanha era a sua felicidade, tornou-se para sempre herói da Fiel. Quando chegou em casa, deparou-se com uma enorme festa preparada pelos amigos da Casa Verde. Era a família, a noiva, amigos, desconhecidos, enfim, era tanta gente que aparecia para comemorar e festejar com o novo talismã corintiano, que ele só acabou percebendo que não era mais noite quando seu pai despediu–se para ir trabalhar às seis horas da manhã.

A alegria era tanta que o dia já estava raiando e Basílio nem havia percebido, só foi se deitar depois do meio dia. O gol na final do paulistão de 1977 é guardado com tanto carinho no coração de Basílio, que ele mantém em sua casa um espaço reservado somente para guardar e expor todas as homenagens que costuma receber pelo grande feito.

