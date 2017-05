Histórias da Bola – 26 de maio

Esportes

Zico foi um dos maiores jogadores do mundo em todos os tempos. O craque, que já havia participado da Copa de 1978 na Argentina, foi o grande astro e camisa 10 da Seleção na Copa de 1982, na Espanha. Para o mundial de 1986, no México, o “Galinho de Quintino” aparecia como a grande esperança para o então tetra. Esta seria também a terceira e última chance pessoal para o jogador conquistar um título mundial com o Brasil, pois já estava com 33 anos de idade e fatalmente disputaria o seu último mundial.

Mas tudo mudou no dia 29 de agosto de 1985, quando Flamengo e Bangu jogaram pela fase final do Campeonato Carioca. Na partida, que terminou empatada em 0 a 0, o time do Bangu exagerou na violência, tendo em Zico a maior vítima em campo.

Em uma disputa na intermediária, o lateral direito Márcio Nunes se esquece da bola e entra de sola nas duas pernas de Zico, na altura do joelho. O craque sofreu uma forte entorse no joelho que lhe causou ruptura de ligamentos, precisando passar por 3 cirurgias.

A pouco menos de um ano do mundial, a presença do Galinho era cada vez menos certa. Seis meses de recuperação em um trabalho intensivo, fizeram com que Zico retornasse. Porém em março de 86, o craque acabou sofrendo nova contusão em um treino da Seleção.

A imprensa já dava como certa a sua não presença na Copa, já que teria apenas um mês para se recuperar e entrar em forma. Além disso, já se comentava se seria um bom negócio levar Zico para o mundial. No final de abril o meia retornou e provou que seria sim um bom negócio.

No amistoso realizado em Recife contra a Iugoslávia, no dia 30 de abril de 86, que terminou com a vitória brasileira, por 4 a 2, Zico marcou três gols, sendo que um foi de calcanhar e outro driblando o zagueiro e o goleiro adversário.

Mesmo longe de sua ideal forma física, o técnico Telê Santana, acreditando em sua recuperação, o convocou para a Copa. Nas primeiras partidas, Zico ficou no banco de reservas e estreou contra a Irlanda do Norte.

Nas oitavas de final, contra a Polônia, ele entrou no segundo tempo e sofreu pênalti, convertido por Careca. Nas quartas de final, contra a França, o craque entrou na partida no lugar de Silas.

Em seu primeiro lance no jogo, o craque colocou Branco na cara do gol, que sofreu pênalti. Assumindo a responsabilidade, Zico se encarregou da cobrança, porém o goleiro francês Joel Bats acabou defendendo.









Nas fatídicas penalidades o Galinho novamente não se escondeu e foi um dos cobradores do Brasil, desta vez convertendo. Porém, Sócrates e Júlio César não fizeram o mesmo e o Brasil foi eliminado. Terminava ali o sonho de Zico conquistar uma Copa do Mundo.

