Histórias da Bola – 20 de janeiro

Esportes

A história conta que Garrincha resolveu batizar seus marcadores de ‘João’ devido a um fato que aconteceu com ele ainda na juventude. O craque declarou que como todo o jovem de sua época, em toda a Semana Santa era obrigado a assistir ao filme sobre a vida de Jesus Cristo, mesmo que a atração já tenha sido vista no ano anterior.

No filme religioso, o que mais chamava a atenção de Garrincha era a dança sensual de Salomé e o pedido que ela havia afeito para Herodes, que consistia em trazer a cabeça de João Batista em uma bandeja. O fato em si ficou registrado em sua cabeça, porém achava uma covardia espancar o Judas no Sábado de Aleluia.

Em certo Domingo de Páscoa, o time de Garrincha iria enfrentar um time de uma fábrica de sucos de Petrópolis. Antes de iniciar a partida, o atacante ouviu a preleção do adversário, sendo feita por um senhor de cabelos grisalhos no alto de seus quarenta anos de idade, onde os amedrontados jogadores ouviam em silêncio e atentamente os berros desferidos por aquele senhor que vestia a camisa de número seis.

Garrincha então percebeu que aquele homem iria marcá-lo na partida. Porém, mais tarde ficou sabendo que o lateral esquerdo adversário tratava-se do gerente da empresa, um ‘ditador’ obcecado que já havia mandado embora muitos pais de família por razões fúteis, explicando o motivo dos xingamentos sem reação dos jogadores.

Durante a partida, Garrincha fez questão de dar um show em cima do lateral esquerdo, deixando o “pobre” homem sem oxigênio e sem moral. Ele havia transformado o homem no Judas do Sábado de aleluia.

Com 20 minutos do primeiro tempo, o placar já estava 4 a 0 para o time da fábrica de tecidos América Fabril. Foi então que no final da primeira etapa após dar três dribles consecutivos e ainda por cima tocar a bola por entre as pernas de seu marcador, o “Gênio das Pernas Tortas” parou junto à bandeirinha de escanteio para realizar o cruzamento.

Como uma última tentativa de conter o craque, o marcador respirou fundo e partiu com tudo para cima de Mané, aplicando um carrinho criminoso em suas pernas. O gênio só esperou ele chegar para dar um leve toque na bola, que novamente passou por entre as pernas do sujeito, fazendo a torcida morreu de rir.

O lateral passou lotado e acabou se chocando com enorme violência no pau da bandeirinha de escanteio, que se postou entre suas pernas, dando um enorme grito de dor.

Após ser atendido, o lateral se levantou e pediu desculpas para Garrincha, dizendo que havia perdido a cabeça. Garrincha respondeu com outra pergunta: “- Você é João Batista?”









algmartinez@bol.com.br

www.andremartinez.com.br