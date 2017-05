Histórias da Bola – 19 de maio

Arquibancada

O primeiro brasileiro campeão do mundo foi o ponta direita Amphilóquio Guarisi Marques, nascido em São Paulo no dia 26 de dezembro de 1905, que faleceu no dia 8 de junho de 1974, também em São Paulo. Filó como era conhecido, conquistou o caneco mundial, porém não foi com a Seleção Bbrasileira, mas sim com a seleção italiana. Ele começou sua carreira em São Paulo, na Portuguesa de Desportos, clube em que o pai Manuel Augusto Marques era o presidente (segundo presidente da história da Lusa).

Filó estreou na Lusa, que ainda não possuía o tradicional Canindé, no dia 30 de abril de 1922, na derrota por 2 a 0 para o Paulistano. Em 1924, mais precisamente no dia 9 de novembro, o atacante estreou na seleção paulista, marcando dois gols na goleada imposta aos paranaenses por 5 a 0.

Em 1925, ele se transferiu para o Paulistano, onde no dia 15 de março de 1925, em uma excursão que o clube realizou pela Europa, anotou dois tentos na vitória histórica, por 7 a 2, sobre a seleção da França.

No dia 6 de dezembro de 1925, Filó próximo de completar 20 anos de idade, estreou com a camisa da Seleção Brasileira, e com um gol na partida válida pelo Campeonato Sul-Americano contra a seleção do Paraguai, no campo do Barracas, em Buenos Aires.

O jogador permaneceu no Paulistano até 1929, quando chegou ao Corinthians. A estreia de Filó aconteceu no dia 22 de setembro de 1929, no amistoso realizado contra o combinado da APEA, quando o alvinegro venceu, por 7 a 0.

O primeiro tento anotado por Filó com a camisa do Timão aconteceu no amistoso em comemoração à inauguração do busto de Neco, no Parque São Jorge, contra o Atlético Mineiro, no dia 12 de outubro de 1929. Filo anotou três tentos na goleada do Corinthians, por 11 a 2.

Filó disputou 72 partidas pelo Corinthians, anotando 41 gols, conquistou o campeonato paulista em 1929 e 1930. Após estas conquistas, ao lado de Del Debbio, Rato e De Maria, ele deixou o Corinthians rumo a Lazzio da Itália, onde devido a sua origem (sua mãe era italiana), naturalizou-se e foi defender a “Azurra” no mundial disputado em 1934 na própria Itália.

Por lá utilizou o sobrenome Guarisi. O jogador atuou na estreia da Itália no mundial, na partida realizada no dia 27 de maio de 1934 contra a seleção dos EUA, que terminou com o placar de 7 a 1 para os italianos.

Filó sagrou-se campeão mundial de 1934, tornando-se assim o primeiro brasileiro de fato a ter o título mundial de futebol. Retornou ao Corinthians em 1937, conquistando mais um título paulista. No ano seguinte rumou para o Palestra Itália, onde encerrou sua carreira.









