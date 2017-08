Histórias da Bola – 15 de agosto

Esportes

Domingos da Guia o “Divino Mestre”, um dos maiores zagueiros que o futebol brasileiro e mundial já produziu em todos os tempos, pai de também um dos maiores craques do futebol brasileiro em todos os tempos, Ademir da Guia, possui uma gama muito vasta de histórias ao longo dos seus vinte anos de carreira como jogador de futebol. Vamos relatar apenas duas delas, ambas contra o Botafogo, na época em que Domingos da Guia jogava pelo Flamengo. A primeira trata – se de um duelo entre Domingos da Guia e Heleno de Freitas: O craque Botafoguense resolveu partir com tudo para cima do beque, que lhe roubou a bola com extrema elegância realizando em seguida vários dribles desconcertantes. Heleno que foi um dos mais completos e majestosos atacantes da história do futebol brasileiro, e que estava acostumado a aplicar estes dribles nos zagueiros adversários, desabou no gramado após a sessão de categoria de Domingos da Guia. Não se sabe até hoje se Heleno de Freitas, que apesar de gênio, mas para muitos chegava até mesmo a ser uma pessoa intratável, devido a sua arrogância, caiu no gramado estafado de cansaço ou simplesmente atordoado com a categoria do “Divino Mestre”. Domingos saiu com a bola dominada de cabeça erguida e assobiando, em mais uma de suas “Domingadas”. A outra história é referente a um jogo onde o zagueiro do Flamengo estava recebendo algumas vaias da torcida adversária, principalmente após rebater uma bola para fora, algo raro. No jogo havia muitos sócios do Fluminense presentes, já que a partida estava sendo realizada no estádio das Laranjeiras, então um dos sócios bradou que ele com toda a sua categoria não poderia jamais realizar tal jogada. Mesmo sendo mais um elogio do que propriamente uma provocação, Domingos da Guia sempre muito cavalheiro, perdeu a linha e se ofendeu com a exclamação do sócio tricolor e acenou para o mesmo com um gesto obsceno. O presidente do Fluminense Mario Pólo, aos berros exigiu a prisão de Domingos da Guia. Outros jogadores do Flamengo impulsionados com a atitude do “Divino Mestre” também acenaram obscenamente para os sócios. Ninguém foi preso, mas Domingos da Guia resolveu se redimir do gesto. Em uma atitude realizada somente na época romântica do futebol, parou a bola a um metro do gol do Flamengo e chamou todo o ataque do Botafogo para cima dele, em seguida realizou mais uma “Domingada”, driblando todos os cinco atacantes do Botafogo. Na sequência realizou um lançamento certeiro com a bola passando por sobre a cabeça dos jogadores da zaga adversária, diretamente para os pés do atacante Vevé na ponta esquerda. Com um sorriso nos lábios, Domingos da Guia curvou-se para a torcida como se estivesse agradecendo uma homenagem com um chapéu na mão. A torcida que outrora havia vaiado Domingos da Guia, se transformou em um mar de aplausos. Estas são histórias que somente poderiam ter acontecido no futebol nostálgico do passado glorioso deste esporte no Brasil. Histórias irreverentes, épicas e românticas, mas que jamais irão se repetir no burocrático e cada vez menos irreverente futebol atual.

