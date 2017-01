Histórias da Bola 13 da janeiro

Esportes

A vida nos prega peças que são difíceis de acreditar. Se bem que, acho que muitas destas coisas que ocorrem na vida, são feitas para realmente não sabermos o seu real significado. Pois como explicar a perda irreparável do presidente do União, meu grande amigo Senerito Souza? A sua morte foi algo inesperado e muito triste, uma perda significativa para o nosso esporte, nossa cidade e sociedade em geral.

Eu tive a honra de conhecer o Senerito em meados de 2008, se não me falha a memória. Lembro que naquela época ele ainda não era presidente do União, mas sempre fazia questão de afirmar nas conversas que este era o grande sonho de sua vida. Sonho este que se tornou realidade.

O Senerito na minha modesta opinião, foi o melhor ou um dos melhores presidentes da história do União. Não conseguiu conquistar grandes resultados dentro de campo é verdade, assim como também não conseguiu fazer a equipe alcançar a mais alta divisão do futebol paulista, o seu grande sonho, mas mostrou para quem quisesse ver todo o seu amor pelo clube, toda a sua dedicação e empenho.









O União tornou-se a coisa mais importante da vida de Senerito, algo tão importante como a sua família ou até mesmo como a sua própria vida. Tanto que, nas ironias da vida, acabou morrendo fazendo aquilo que era mais importante em sua existência: acompanhar o União em campo.

O amor de Senerito pelo alvirrubro era algo contagiante e de certa forma até mesmo motivadora. A sua presença na direção da equipe só tinha um único propósito: o bem do clube. Ele estava no União somente pela paixão, jamais para tirar qualquer tipo de proveito com o cargo. Mas, infelizmente, o seu coração apaixonado pelo União não resistiu as fortes emoções.

Entre os anos de 2009 e 2012, produzi e apresentei “Esporte e Ação” na rádio Metropolitana, programa este que era muito apreciado por Senerito, que quase todos os domingos entrava ao vivo para participar, seja por telefone ou ao vivo no estúdio.

Ele me dizia que era o ouvinte número um do programa, eu brincava dizendo que ele era o ouvinte número um porque era o único ouvinte do programa, em seguida ríamos muito. Após o término do “Esporte e Ação”, mesmo muito tempo depois, sempre quando eu encontrava o Senerito, ele mais do que depressa dizia que para sempre seria o meu ouvinte número um, na sequência ríamos muito, como fazíamos na época do programa.

E esta é a imagem que para sempre vou guardar do Senerito, uma pessoa do bem, honesta, íntegra, alegre, um pai de família, um homem na concepção da palavra.

Que Deus conforte os familiares, amigos e pessoas próximas a ele. Que Deus também o abençoe e esteja ao seu lado eternamente, aonde quer que ele esteja. Que aqueles que venham a substituí-lo no cargo de presidente do União, possam seguir seu legado e mostrar pelo clube o mesmo amor. Senerito foi para o céu porque morreu de amor pelo União.









algmartinez@bol.com.br

www.andremartinez.com.br