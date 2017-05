Histórias da Bola – 12 de maio

Esportes

Um dos maiores jogadores da história do basquete mogiano foi o ala norte-americano Jeffty John Connelly, o popular Jeffty Connelly. Jeffty, que mede 1,96 m de altura, nasceu em Santa Cruz, na Califórnia, no dia 8 de maio de 1967. Nos Estadso Unidos, viveu até os quatro anos porque o pai John Connelly, que era controlador de voo, foi transferido para o Havaí. Na ilha do Oceano Pacífico, ele passou a infância e o início da adolescência, estudando no colégio Wailua Kauai, onde descobriu a sua vocação pelo basquete.

Tudo começou graças a um vizinho da mesma idade, chamado Bill, que era dono de uma tabela de basquete e diariamente jogava com os seus três irmãos. Jeffty gostou e pediu para seu pai também colocar uma tabela em sua casa. Dois anos depois já estava competindo em um time chamado Wailua, onde seu pai era o treinador.

Em 1980, a família Connelly foi viver em Seatlle e Jeffty foi jogar no Laurelhust, time do bairro em que morava. Em 1981, eles retornaram para a Califórnia e o jovem passou a estudar na Harbor High School, em Santa Cruz, mesmo local em que seguiu sua então carreira amadora de jogador de basquete.

Na Harbor High School, o ala permaneceu atuando até 1984, quando completou 17 anos de idade. No ano seguinte, já em fase universitária, atuou por um ano na University of Southern California.

Em 1986 passou a atuar pela Santa Clara University, na cidade de Santa Clara, também na Califórnia, onde jogou até os seus 22 anos de idade, sendo que em 1990 ele se formou na faculdade de comunicação. Mas o basquete era seu foco. Tentou ainda ingressar em equipes profissionais no Canadá e em Ohio. A convite do treinador Mike Frink, desembarcou no Brasil em 1992 para atuar no Minas Tênis Clube. Jeffty chegava ao Brasil para ser o jogador norte-americano branco de basquete mais bem sucedido.

Passou ainda pelo Rio Claro, onde foi campeão paulista em 1993. Retornou para Minas Gerais, onde defendeu o Sollo-Minas. Em 1995 chegou em Mogi das Cruzes para tornar-se ídolo.

Em 1996, ele fez parte da equipe campeã paulista, tão boa que Jeffty iniciava as partidas no banco de reservas. Mas isso não impediu o americano de ser eleito o melhor sexto homem na campanha do título.

Em 1997 atuou uma temporada em Ribeirão Preto, retornou em 1998 para comandar a equipe, desta vez sob o patrocínio da Valtra, formando ao lado do armador Danilo Castro, uma das melhores duplas da história do basquete mogiano.

O ala fazia tanto sucesso que se tornou garoto-propaganda. Era comum ver o seu rosto estampando outdoors pela cidade em propagandas de óculos escuros. Após cinco temporadas em Mogi, Jeffty foi para Bauru, onde foi campeão brasileiro em 2002, ano em que encerrou a carreira.









