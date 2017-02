Histórias da Bola 10 de fevereiro

Esportes

ANDRÉ MARTINEZ

Um dos maiores ídolos de todos os tempos da história do basquetebol mogiano atende pelo nome de Danilo Carlos de Castro, ou simplesmente como nos acostumamos a ver em quadra com a camisa número 14: Danilo. Tratava-se de um armador rápido, habilidoso e moderno. Além de bom de bola era também um atleta bom de grupo, tanto que com a saída do também lendário Ratto da equipe, assumiu o importante posto de capitão do time.

Muitas vezes existem pessoas que acabam rumando para certo caminho ou profissão sem querer, o que não foi o caso de Danilo, que desde pequeno teve a sua vida voltada ao basquete.

Nascido no dia 18 de fevereiro de 1970, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, filho do metalúrgico José Carlos de Castro e da dona de casa Eunice Cabral de Castro, Danilo, que com cinco anos de idade foi morar com a família em São Bernardo do Campo (com as irmãs Denise, Angélica e Taís), viu o basquete de perto bem cedo. E tudo isso começou devido a preocupação de sua mãe em afastá-lo das ruas.

Com 7 anos de idade, o garoto chegou ao Esporte Clube São Bernardo, para sob o comando de Telma Tavernari, sua primeira treinadora, começar a aprender os primeiros fundamentos do esporte. O basquete caiu tão bem para Danilo, que no ano seguinte, com 8 anos, já era um atleta federado, aos 14 anos já fazia parte da seleção paulista de sua categoria.

Com 16 anos foi promovido à equipe adulta, atuando em partidas do campeonato paulista contra os grandes times de basquete de São Paulo na época. Mesmo atuando entre os profissionais, Danilo continuava jogando na equipe juvenil de São Bernardo.

Dois anos depois, foi visto pelo técnico Edvar Simões, que o levou para jogar no Monte Líbano, na época “somente” o tetracampeão brasileiro. Antes de completar 19 anos de idade, Danilo já era titular da fortíssima equipe do Monte Líbano.

Em 1990 foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, pelo técnico Hélio Rubens, mas devido a uma contusão no joelho não pode atender a convocação. Retornou em 1996, com 26 anos de idade, sob o comando de Ary Vidal. Permaneceu no grupo até o último corte para as olimpíadas de Atlanta em 1996. Atuou ainda na Pirelli, Sírio e AA Guaru, em Guarulhos.

Chegou em Mogi das Cruzes no ano de 1995. No ano seguinte conquistou o campeonato paulista como armador reserva de Ratto. Mais tarde na reformulação da equipe na “era Valtra”, Danilo tornou-se titular absoluto do time, formando ao lado do norte-americano Jeffty Connelly, uma das mais mortais duplas do basquete mogiano em todos os tempos. Em Mogi das Cruzes foi vice campeão paulista em 1998. Atuou em Mogi até o ano de 2000 quando se transferiu para Campos, no Rio de Janeiro.

O armador deixou a cidade, porém jamais tirou Mogi das Cruzes do coração. Em Campos, Danilo permaneceu de 2001 até 2005, quando se transferiu para a Ulbra, no Rio Grande do Sul. Em terras gaúchas jogou até dezembro de 2008, quando decidiu encerrar a carreira para ser diretor do próprio Ulbra. Chegou a ser diretor do Mogi basquete na retomada do clube em 2011. Formou-se em educação física e atualmente é comentarista das partidas de basquete da Band. Danilo para sempre fará parte da galeria dos grandes e célebres ídolos imortais do basquete mogiano.









algmartinez@bol.com.br

www.andremartinez.com.br