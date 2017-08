Hereditariedade na Prefeitura de Mogi

Informação

Ao assumir a Prefeitura de Mogi ontem, como vice de Marcus Melo (PSDB), em viagem ao Exterior, Juliano Abe (PSD) tornou-se o terceiro filho, na história de Mogi, a ocupar o mesmo cargo preenchido pelo pai. Primogênito de Junji Abe (PSD), prefeito da Cidade entre 2001 e 2008, Juliano foi eleito seu herdeiro político e chegou ao cargo de vice-prefeito após exercer a vereança. Antes dele, sempre no século passado, tiveram a mesma experiência o farmacêutico Zoé Arouche de Toledo e o comerciante Carlos “Nenê” Ferreira Lopes. Zoé foi prefeito entre 1938 e 1939, à época do Estado Novo de Getúlio Vargas. Seu pai, José Arouche de Toledo, havia comandado a Prefeitura em 1911 e renunciara em meio a uma crise gerada pela não renovação, por imposição da Câmara Municipal, do contrato que outorgava, a Uriel dos Santos Pereira, o direito de instalar a primeira rede de água e esgoto em Mogi. Uriel era filho do primeiro casamento da esposa de Arouche de Toledo, Henriqueta Batalha Arouche. Quanto a Nenê Lopes, prefeito em 1947, há uma diferença em relação aos demais: ele exerceu a função antes que seu pai, Francisco Ferreira Lopes, fosse eleito, em 1954. Aqui, mais um registro: o pai de Nenê, Chico Lopes, não completou o mandato, destituído por decisão do Tribunal de Justiça, em ação movida pelo segundo colocado no pleito: seu irmão, Carlos Alberto Lopes. O motivo da destituição foi demanda em torno da validade ou não dos votos conferidos pelos internos do Sanatório de Santo Ângelo, ao tempo do isolamento dos pacientes contaminados pela hanseníase.

No Cemitério

O presidente da Comissão Provisória do Movimento de Habitação Popular de Mogi das Cruzes, João de Oliveira Prado encaminhou requerimento ao prefeito Marcus Melo solicitando a construção de um banheiro público, na praça junto ao Cemitério São Salvador. Segundo o documento, o “único sanitário existente naquele local foi construído há centenas de anos e não comporta mais a demanda dos usuários em dias normais, muito menos em datas especiais, como Finados, quando o Cemitério recebe milhares de famílias”, diz João do Prado.

Concurso

O juiz da 1ª Vara Cível de Itaquá, Carlos Eduardo Xavier Brito, determinou a suspensão temporária do concurso público para provimento de cargos vagos e formação de cadastro de reserva promovido pela Prefeitura e Instituto Zambini. O certame previa a contratação de professores de educação infantil e fundamental, entre outros cargos ligados à Educação. A decisão foi proferida em ação cautelar do Ministério Público, que observou mudanças nos editais, assim como alterações nos critérios de classificação e eliminação, entre outras irregularidades. Muitos mogianos estavam inscritos no concurso.

Lucro da JSL

A JSL (antiga Julio Simões Logística) apresentou uma receita líquida consolidada de R$ 1,8 bilhão, no segundo trimestre deste ano, composta por R$ 1,4 bilhão de receita de serviços e R$ 455,4 milhões de receita com venda de ativos. As despesas financeiras somaram R$ 153,1 milhões, o que proporcionou ao grupo um lucro líquido de R$ 13,9 milhões. A diversificação de serviços, clientes e setores da economia e sua capacidade de execução justificaram a performance naquele período.

Contrários

O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD-SP), e o manda-chuva do PR, Valdemar Costa Neto, lideram em seus partidos o movimento para derrubar o distritão, sistema de votação que elege os mais votados, sem a vigência da proporcionalidade, como vem acontecendo durante as últimas décadas. A oposição dos dois poderosos negociadores pode inviabilizar a proposta na fase atual das reformas eleitorais.

Cotidiano





Frase

O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certezas.

Bertrand Russell (1872-1970), um dos mais influentes matemáticos, filósofos e lógicos que viveram no século XX