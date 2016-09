Herança maldita

Comentários (0) Artigos Like

Olavo Câmara

Política de baixo nível. Aqueles que já ultrapassaram 50 anos de idade terão menos tempo para viver do que o tempo já vivido. Quer mudanças no Brasil e na política? Saiba que não haverá mais tempo. As mudanças que se espera será para os nossos bisnetos e tataranetos. O nosso tempo acabou. Que vergonha, eles não aprendem.

A herança negativa que o povo brasileiro tem recebido do passado, dos seus políticos, da sociedade e das instituições servirão para abalar ainda mais este país. Caso houvesse eleições hoje para Presidente e Vice Presidente da República, quem você eleitor escolheria. Faltam lideranças, homens e mulheres verdadeiros, de bom caráter, com visão de estadista e com personalidade blindada para não se tornar ladrão, corrupto e oportunista. O excesso de partidos políticos de nada serve.

No Brasil, a educação está falida, não há vagas para presidiários, os médicos não estão alocados nas regiões que o povo necessita dos seus serviços, os planos de saúde são caríssimos e não há vagas em hospitais públicos. O tráfico é assustador e não existe nenhum projeto para combatê-lo. Mais uma vez chegamos a uma triste conclusão: País muito rico e povo muito pobre, sem consciência política, cultura mínima, desarticulado e oportunista, imitando as lideranças maiores. O Partido dos Trabalhadores está fora do poder, várias lideranças presas e ou condenadas, o ex-presidente Eduardo Cunha perdeu o mandato e muitos políticos, pelo Brasil afora, dentre eles, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, perderam os seus mandatos ou estão presos. Dos 450 deputados federais que votaram e caçaram do mandato de Eduardo Cunha, quem é verdadeiramente honesto? Há dentre estes deputados gente honesta e de grande competência? Quem deve dar exemplos? Os políticos, o povo ou toda a população?





Como impedir que os ladrões (comuns e das elites), corrutos, oportunistas saiam das rotas políticas? O voto não pode ser obrigatório; não se pode ter esta quantidade enorme de partidos políticos; impedir o contrabando da maior riqueza do Brasil (nióbio); exigir que os governos municipais, estadual e federal prestem constas dos seus orçamentos (com detalhes) uma fez por ano. É possível? Sim, mas sem povo consciente nada acontecerá e tudo estará perdido.

Olavo Câmara é advogado e professor de Política e Direito Constitucional. Mestre e Doutor em Direito.