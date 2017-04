Heloisa é uma das jovens protagonistas de ‘Malhação’

Televisao

Personagem é destaque na nova temporada da atração, exibida pela TV Diário, que mostra os diversos perfis femininos

Com estreia prevista para o início de maio, ‘Malhação: Viva a Diferença’, concebida por Cao Hamburger e dirigida por Paulo Silvestrini, traz para a TV Diário inúmeras novidades. Entre elas mostra diversos perfis femininos que muitas vezes são o oposto, como os de Heloísa (Manoela Aliperti) e Benedita (Daphne Bozaski).

Heloísa (Manoela Aliperti) vem de família da alta sociedade paulistana. Tem tradição e erudição. À primeira vista, poderia ser classificada como uma patricinha. Mas esse rótulo definitivamente não a define. Lica, como é conhecida pelos amigos, adora misturar estilos e usar roupas transadas. É filha de Marta (Malu Galli) e Edgar (Marcello Antony), dono do Colégio Grupo. Aparenta ter uma vida perfeita até o dia em que seus pais assumem a separação. “A Lica é alternativa, desenha e adora cultura. Mas está passando por um momento difícil na vida. Apesar de ser uma garota muito forte e determinada, ela vai sofrer bastante”, adianta o autor Cao Hamburger.

Lica namora MB (Vinicius Wester) e sua melhor amiga é Clara (Isabella Scherer), namorada de Felipe (Gabriel Calamari). O quarteto parecia inseparável, mas um turbilhão de revelações vai interferir no relacionamento deles e deixará Lica desnorteada. Todas essas mudanças vão desestruturá-la e ela enfrentará momentos muito difíceis. A Gloloboamizade com as meninas que conhece no metrô será fundamental para ela enfrentar esse período.

Benê

Benedita (Daphne Bozaski), ou melhor, Benê é uma jovem encantadora e com um divertido excesso de sinceridade. Para ela, não tem tempo ruim quando o assunto é calçar os tênis e sair correndo pela cidade de São Paulo. “A Benê é uma menina muito inteligente, acima do normal. Ela tem um raciocínio diferente e leva muito na literal algumas expressões como metáfora ou figuras de linguagem. Ela é muito sincera, não consegue mentir”, explica o autor Cao Hamburger.

Ela estuda no Colégio Estadual Cora Coralina. E é nos fundos da escola que ela mora, com a mãe, Josefina (Aline Fanju), zeladora da instituição, e o irmão, Juninho (Davi Souza). Benê tem dificuldade de expressar suas emoções e de manter um relacionamento interpessoal, mas quer muito ter amigos. O encontro no metrô de São Paulo e a formação das Five vai mudar a vida da jovem. A partir dali, Benê terá amigas e fará tudo para defender esse círculo. É através das meninas do Colégio Grupo que ela conhece Guto (Bruno Gadiol). Depois de ganhar uma aposta de Guto e mesmo contra a vontade do rapaz, Benê começa a ter aulas de piano com ele e descobrirá um grande talento musical.