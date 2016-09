Heleninha guarda as lembranças da Casa São João

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

SILVIA CHIMELLO

Com os olhos azuis marejados, a Maria Helena Carneiro Cury, a Heleninha, fechou definitivamente neste sábado (3) as velhas portas de metal da Casa São João, para iniciar nova vida mais sossegada, longe do burburinho do centro da Cidade. Ela disse que vai seguir em frente, amparada nas boas lembranças e nas tantas histórias que vivenciou durante décadas ao lado do marido Wilson Cury e dos amigos que frequentaram um dos mais antigos comércios da Cidade para comprar aviamentos e armarinhos.

De material, a única coisa que levou para a casa dela na Vila Oliveira foi a antiga caixa registradora, uma relíquia que chamava a atenção de todos os que entravam na loja. “Vou cuidar dela com muito carinho, porque é uma lembrança do meu grande amor, o Wilson, que gostava de ficar sentado ao lado da máquina. É uma lembrança que vou carregar para sempre”, enfatiza.





O fechamento da Casa São João, depois de 84 anos de funcionamento, provocou uma grande comoção nos mogianos. Muitos foram surpreendidos com a notícia, divulgada no mês passado, de que o ponto havia sido vendido para o grupo Sucena, por uma das netas herdeiras do antigo proprietário, Salim Salomão Cury, pai de Wilson.

Em tom de nostalgia, Heleninha lembrou os tempos áureos da Casa São João e disse que o local funcionava como ponto de encontro de antigos amigos e principais incentivadores da carreira política do marido, eleito vereador por dois mandatos em Mogi. “Aqui a gente ficava sabendo de todas as fofocas. O Wilson era apaixonado pela cidade, gostava de ajudar e de participar de tudo o que acontecia por aqui”, conta.

Também relembrou os períodos de Carnaval, quando a Casa São João era muito procurada por clientes interessados nas fantasias, muitas vezes confeccionadas no próprio local por costureiras contratadas para fazer as roupas sob medida. “Era uma época alegre. O Wilson adorava festa e foi ele quem idealizou o tradicional baile de Abre Alas, do Clube de Campo de Mogi. Às vezes eu ficava com preguiça, mas tinha que acompanhá-lo, porque ele ia de qualquer jeito”, relata.

Nos últimos dias, dona Heleninha disse que viveu um “turbilhão” de emoções, com as homenagens preparadas por comerciantes e amigos, que a fez sentir-se “muito amada e querida por todos”. Conta que também recebeu homenagens parecidas por ocasião das Bodas de Ouro, em 2008, quando funcionários contrataram carros de som com mensagens parabenizando o casal.

São esses sentimentos que ela diz que vai guardar com muito carinho em seu coração, “cheio de saudades e de gratidão pelas manifestações de amor” que tem recebido da população. Na sexta-feira, mesmo com as portas semifechadas para a retirada do resto de materiais do espaço, muitas pessoas entraram para abraçar e desejar boa sorte à Heleninha, que não conseguia conter as lágrimas. Houve ainda muitos clientes desavisados que se surpreendiam com o cenário.

Os planos da professora primária aposentada, de 80 anos, que viveu “uma linda história de amor” durante 67 anos ao lado do marido Wilson Cury, falecido em 2014, ainda são incertos. Ela disse que pretende descansar, continuar frequentando o Coral 1º de Setembro, como faz há mais de 30 anos, seguir com a sua vida religiosa e ajudar na Nova Casa São João, prevista para começar a funcionar em breve na mesma rua.

Heleninha disse que não vai padecer de solidão, porque tem a companhia dos netos, que ajudou a criar para ajudar a filha, médica endocrinologista, Wilmara. Atualmente a avó mora com o neto Renan, de 26 anos, que está concluindo o curso de Direito. O mais velho, Bruno, de 28 anos, também advogado, trabalha em São Paulo e vem para Mogi aos finais de semana

“Viajar, passear e viver sem o Wilson para mim é muito triste, mas sei que preciso enfrentar a vida que segue, e é isso que vou fazer”, declara. Eles começaram a namorar em 1947, ela tinha 11 e ele 12 anos, quando faziam curso de admissão para entrar no antigo Ginásio Estadual Escola Normal de Mogi, atual Washington Luiz. Foram 11 anos de namoro e 56 anos de casamento.

Nova Casa São João

Os clientes que frequentavam a Casa São João não vão ficar desamparados. Assim que foi informada por Maria Helena Carneiro Cury, a Dona Heleninha, sobre fechamento do comércio, que durante 84 anos atendeu na Rua Coronel Souza Franco, 461, Adriana de Souza, uma funcionária que trabalhava no local há 18 anos, decidiu dar continuidade nos negócios com a abertura da Nova Casa São João, no número 539 da mesma rua.

O novo comércio vai ser inaugurado na segunda quinzena deste mês e vai trabalhar na mesma linha da Casa São João, com os mesmos fornecedores comercializando armarinhos, aviamentos para continuar atendendo a clientela. Ela ficou com uma parte dos balcões e dos armários, entre outros materiais da antiga loja.

“Convidei e gostaria muito que a Dona Heleninha estivesse comigo, mas ela preferiu descansar. Prometeu que vai estar sempre por perto e até se prontificou em ajudar sempre que for necessário”, relata Adriana, que está muito otimista com o empreendimento. Outras funcionárias antigas também pretendem ajudar nessa nova empreitada.