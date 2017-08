Helbor, empresa mogiana, está no ranking da “Época”

Informação

A incorporadora imobiliária, Helbor Empreendimentos S.A., com sede em Mogi das Cruzes e que atua em mais de 30 cidades brasileiras, foi listada no ranking do Anuário da Revista Época Negócios 360º. Ela está entre as 300 melhores empresas do Brasil e também entre as 500 maiores do País. Os critérios adotados pela revista para elencar as 300 melhores empresas levam em consideração a pontuação em seis dimensões da pesquisa, que envolvem dados referentes ao desempenho financeiro, à governança corporativa, à capacidade de inovar, à visão de futuro, às práticas de RH e à responsabilidade socioambiental. Nesse ranking, a Helbor está em 284º lugar. Para o ranking das 500 maiores por receita no Brasil, em que a Helbor foi enumerada na 487º posição, foram analisados 20 indicadores que compreendem dados como receita líquida, lucro líquido, margem líquida, patrimônio líquido, rentabilidade do patrimônio, ativo total, rentabilidade do ativo, liquidez corrente, margem operacional, retorno sobre capital empregado, entre outros pontos. A listagem conta com empresas de vários segmentos do País inteiro, que vêm resistindo às dificuldades da economia com criatividade e rigoroso controle financeiro. Quem conhece o economista Henrique Borenstein, que é o presidente do Conselho de Administração da Helbor, já imagina como a Companhia vem sendo administrada por ele e pelo filho Henry, atual presidente e principal responsável pela expansão da empresa nos últimos anos: controle eficiente da gestão e do planejamento em busca de bons resultados, apesar das adversidades.

Cecomércio

O atual presidente do Sincomércio de Mogi, Valterli Martinez, está seguindo os passos de seu antecessor no cargo, o falecido Airton Nogueira. Na próxima segunda-feira, ele assume o cargo de diretor do Centro do Comércio do Estado do Estado de São Paulo, entidade vinculada à Federação do Comércio, sem fins lucrativos, criada para defender os interesses dos segmentos dos setores comercial e de serviços, além de orientar seus associados. Nogueira foi presidente da entidade.

Orações

É grave o estado de saúde do padre Atillio Berta, 86 anos, que se encontra internado no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. O tratamento para problemas renais teve de ser ampliado com o surgimento de outras complicações. Católicos que acompanham o trabalho do religioso na Cidade, em especial no Bairro do Botujuru, onde se localizam as obras do Instituto Maria, Mãe do Divino Amor, têm redobrado orações pelo restabelecimento de Berta.

Candidaturas

O prefeito em exercício, Juliano Abe (PSD), e seu pai, o ex-prefeito Junji Abe (PSD), estão esperando a reforma política para decidir quem se candidata a deputado nas próximas eleições. Se forem mantidas as coligações, o concorrente deverá ser Juliano; mas se passar o distritão, o candidato deve ser Junji, com a expectativa de sair da Cidade com, pelo menos, 40 mil votos. Também não está decidido se poderão sair a deputado estadual ou a federal. “O tempo e a população irão decidir até outubro”, arrisca Juliano.

No Crea

O arquiteto Nelson Bettoi Batalha assume o cargo de presidente interino da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes, em lugar do engenheiro Jolindo Rennó da Costa, que parte para uma difícil disputa eleitoral. O ex-vereador mogiano vai concorrer ao cargo de presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-SP), no próximo dia 13 de novembro, quando o Sistema Confea/Crea estará realizando, em todo o País, suas eleições trienais. Como pré-candidato, conforme a legislação em vigor, Jolindo teve de se afastar da Presidência da Aeamc, em favor de seu vice.

Frase

Onde isso vai parar? Nunca imaginei presenciar algo assim. É triste demais… nem sei como me expressar.

William Masuda, médico mogiano que se encontrava em Barcelona no momento do atentado, em entrevista, ontem, a este jornal