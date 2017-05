‘Happy Hour com Piano’ recebe convidado

Caderno A - Capa

O projeto ‘Happy Hour com Piano’, do Mogi Shopping, traz mais um convidado especial nesta terça-feira (16). Quem se apresenta ao lado do pianista Diego Novaes é o violinista Bruce Wayne. O carioca formado pela Academia Juvenil da Petrobrás Sinfônica hoje mora em Mogi das Cruzes e preparou um repertório diferenciado para a apresentação no centro de compras.

“O ‘Happy Hour com Piano’ já é um sucesso e sempre que levamos convidados especiais atraímos mais apreciadores da boa música, por isso teremos participações especiais com frequência, até o fim do ano”, revela o pianista Diego Novaes. Com o violinista Bruce Wayne, ele vai tocar uma seleção de músicas que vai de Jason Mraz a Tiago Iorc.

O convidado do ‘Happy Hour com Piano’ deste mês atua no meio musical desde 2009, com apresentações em eventos variados, entre eles shows no Copacabana Palace, Quiosque da Globo, Teatro Sesi, Lona Cultural de Vista Alegre, tanto como solista quanto acompanhando outros artistas. Bruce Wayne estudou Licenciatura em Música na Unirio e participou do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, entre 2012 e 2013.

Além das participações especiais, outra novidade é que, na última apresentação de cada mês, Diego Novaes fará um repertório com músicas pedidas pelo público ao longo dos espetáculos. “São muitos pedidos que rendem uma ótima play-list”, revela Novaes.

O ‘Happy Hour com Piano’ é um projeto do centro de compras com apoio da Audi Center Mogi e leva música de qualidade ao boulevard todas as segundas, terças e quintas-feiras, sempre das 18h30 às 20h30. A entrada é gratuita. O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001, no Centro Cívico. Informações pelo telefone 4798-8800.