Happening Stephanie Stein

Silene

Renata Rodrigues e Thais Trajano em happening comandado pela designer de jóias Stephanie Stein. (Foto: Elton Ishikawa)

Milton Sobrosa, Werner Ludwig Stripecke, o diretor do Ciesp- Alto Tiête, José Francisco Caseiro, e Renato Rissoni reunidos em ritmo de confraternização pelo CAT “Nadir Dias de Figueiredo”. (Foto: Elton Ishikawa)

Luiz Antonio Domingues e Ana Lucia Marfil entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Dividindo o clique, Osvaldo Bolanho e Auclésio Ranieri. (Foto: Elton Ishikawa)

Luiz Fernando Wolp, Antonio Bonilha e José Roberto Pilon também presentes pelo SESI. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Roberto Xavier, Itamar Cruz, Silvério Galo e José Ricardo Fabiano. (Foto: Elton Ishikawa)

Carnaval

Continuam à venda na secretaria do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, as mesas para o 18º. Baile Abre Alas, que este ano acontece no próximo dia 24, a partir das 21 horas, no Salão Social Wilson Cury. Como nas edições anteriores, o tradicional baile abre a programação do Carnaval 2017, reunindo centenas de foliões, ao som da Banda Band It e serviço do Buffet Perfil. O estacionamento é gratuito com vagas limitadas.

Parabéns

Os cumprimentos de hoje seguem para Odete Peretti Guimarães, que está comemorando mais um ano de vida nesta sexta-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Verão

A Rede Tranzação continua promovendo a sua liquidação de Verão 2017 em suas lojas Tranzação Modas, TranzUP, Tranzação Baby e Tranzação Calçados, de Mogi e Suzano. Seguindo as tendências do momento, a Rede Tranzação está oferecendo descontos de até 50%.

Festival De Arte

Considerada uma das dez cidades mais importantes do mundo quando o tema é arte, São Paulo será palco de uma série de eventos em comemoração à semana da SP-Arte, contando com aberturas de exposições e atividades especiais que reunirão o melhor da arte brasileira e internacional. A intensa programação faz parte da 13ª edição da SP-Arte – Festival Internacional de Arte de São Paulo, que acontece entre os dias 6 e 9 de abril, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, reunindo mais de 120 galerias de arte moderna e contemporânea do Brasil e do mundo.

Aniversários 03

Roberto Luiz dos Reis Zanetta, Marcos Marcon, Gleusa Arigone, Mary Lincon de Assis, Mauro Giuseppe Bechelli, Odete Peretti Guimarães, Marko Tapani Vensaterã, Armando Ferreira Junior, Margareth Korber, Etienne Urbano Aguiar, Cláudia Romeiro, Roseli do Nascimento, Natali Cristina de Faria