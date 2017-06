Há um ano, 18 mortos na tragédia com os estudantes na Mogi-Bertioga

QUADRO DESTAQUE

Há um ano, a Rodovia Mogi-Bertioga marcava decisivamente a vida de 35 pessoas e de familiares e amigos ligados à tragédia ocorrida no km 84. Ali, pais perderam seus filhos. Alunos viram seus colegas de classe partir. Dezoito sonhos foram cessados na noite fria e de muita neblina, em 8 de junho de 2016, depois que um ônibus da União do Litoral, que transportava estudantes das Universidades de Mogi das Cruzes de volta para casa, tombou. Passados 365 dias, sobreviventes e familiares tentam dia após dia lidar com o acontecido, enquanto fiscalizações ainda apreendem veículos com manutenção vencida e clandestinos no trajeto. O mesmo local continua a fazer vítimas.

“É algo que marcou para sempre a vida de todos nós. Eu sobrevivi, às vezes não entendo porque tantos se foram. Mas era um verdadeiro filme de terror ter que entrar naquele ônibus todos os dias depois do acidente. Só temos força porque vamos realizar não só o nosso sonho, mas também dos que partiram”, conta Mayara Gomes de Carvalho, de 22 anos. Neste semestre, ela passou a morar em Mogi.

Os mortos eram 17 estudantes e um motorista de São Sebastião, que pintaram de preto o País num dos mais trágicos acidentes rodoviários registrados no Brasil. Choraram de empatia os pais que esperam todos os dias os filhos voltarem da faculdade. Os jovens que mantêm duas jornadas, entre trabalho e estudo, para realizar um sonho. No entanto, a tragédia não ocasionaram mudança em dois órgãos. A Prefeitura de São Sebastião, que renovou o contrato com a União do Litoral para o transporte dos 444 estudantes, divididos em 13 linhas, mesmo após um laudo ter apontado irresponsabilidade por parte da transportadora. Segundo a Prefeitura, a administração anterior não providenciou a licitação no ano de 2016, para que pudesse ser feita a troca de empresa sem que houvesse prejuízo ao ano letivo dos estudantes. “Portanto, em janeiro deste ano, a administração atual fez um termo aditivo ao contrato anterior, com validade de um ano”. Logo após o contrato, a União do Litoral colocou os estudantes em um ônibus clandestino que foi apreendido pela Artesp. O segundo órgão foi o Departamento de Estradas de Rodagens (DER). Este último, quando questionado sobre os novos acidentes no mesmo quilômetro, envia à redação de O Diário uma nota que responsabiliza os motoristas pelas ocorrências.

Pelo menos cinco novos casos ocorreram entre junho de 2016 e 2017, ainda assim o DER não tem nenhum estudo para melhorar aquele ponto. “O DER esclarece que a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) possui boa sinalização, tanto horizontal quanto vertical e 11 equipamentos fiscalizadores de velocidade implantados ao longo do trecho para coibir o excesso de velocidade, que é uma das principais causas de acidentes nas rodovias”, trouxe a nota encaminhada ao jornal, lembrando também os investimentos na via há quatro anos.

No período de junho de 2016 a maio de 2017, a Artesp fiscalizou 1.163 veículos na SP-98. Desses, foram apreendidos 39 clandestinos e 53 foram autuados. A maioria das irregularidades é a realização de serviço clandestino, ou seja, oferecer o transporte intermunicipal de passageiros sem licença. Entre as empresas cadastradas, a irregularidade mais incidente é a falta do cartão de vistoria ou a apresentação de cartão vencido.

Indenizações

Quase dois meses após o acidente, a União do Litoral firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com a Defensoria Pública a fim de indenizar os familiares e sobreviventes. De acordo com o advogado criminalista José Beraldo, que cuida de 13 processos, foram oferecidos R$ 10 mil aos sobreviventes por danos morais, mais o custeio das despesas materiais, além de um salário vitalício correspondente ao valor de meio salário-mínimo aos que não tinham vínculo empregatício e a metade do salário que recebiam aqueles que eram empregados. Aos familiares das vítimas fatais, a proposta seguia o mesmo padrão, com alteração apenas na indenização por danos morais, fixada em R$ 110 mil.

A Defensoria pública informou que apenas cinco acordo foram firmados. Um dos sobreviventes, que preferiu não se identificar, disse a O Diário que só aceitou a proposta para não ter que lidar com assuntos referentes ao acidente, mas que o valor é muito pouco comparado ao dano. Além disso, duas famílias conquistaram na Justiça o direito a pensão mensal aos dependentes das vítimas.

Acusados

No último dia 1º, a Justiça acolheu a denúncia do Ministério Público e transformou em réu a empresária Daniela de Carvalho Soares Figueiredo, sócia-proprietária e administradora da empresa União do Litoral, o executivo Fernando Antônio Resende e o encarregado da frota, engenheiro Adriano André do Vale. Eles vão responder pelas 18 mortes e as 12 lesões graves provocadas nos sobreviventes. Os bens da empresa também foram bloqueados.









Por meio de seu advogado, Antônio Felisberto Martinho, a União do Litoral afirma que nenhum deles ainda foram citados ou receberam qualquer tipo de notificação sobre denúncia por dolo eventual e lesões corporais. “Na verdade, os acusados ainda não foram intimados pela Justiça. Eles têm o direito de defesa e se manifestarão nos autos do processo”, trouxe a nota enviada a O Diário.

Refúgio

Seria agora nas férias de julho de 2017 que o caseiro Jairo realizaria um dos sonhos do filho: levá-lo ao Japão para conhecer de perto a cultura dos desenhos mangá. Hoje, para lidar com a morte de Guilherme Mendonça de Oliveira, de 19 anos, no acidente com o fretado na Mogi-Bertioga, ele viaja todas as quintas-feiras de São Sebastião até Itaquaquecetuba, no Jazigo da família, onde entra, limpa, perfuma e ficar por horas. “É a única maneira de ficar mais perto do meu filho. Eu sei que ali é só o corpo, mas eu preciso falar para ele desta saudade, da falta que ele faz”, desabafa. Outro refúgio é entrar no quarto de Guilherme e ver todos os desenhos feitos a mão por ele.

Passado um ano do acidente, Jairo e a mulher, Madalena Mendonça de Oliveira, passam por tratamento com psicólogo e psiquiatra, além de tomar remédios para dormir e controlar a ansiedade. Até hoje, ele diz não saber lidar com a partida do filho. “Há duas semanas, eu olhei no relógio e vi que era o horário de sair de casa para buscar ele no ponto. Levantei e perto da porta lembrei que o Guilherme não chegaria. Foi uma dor de cortar o peito”, contou.

O jovem estudava Design Gráfico na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). O curso foi escolhido pelo amor em desenhar. O sonho de entrar no mercado estava próximo de se realizar, segundo o pai, porque ele havia passado em uma entrevista de emprego no escritório do desenhista Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, e a expectativa era ingressar na empresa após terminar o curso e fazer uma especialização na área de ilustrador.

Após a morte de Guilherme, uma foto dele escrevendo a palavra ‘superação’, numa lousa, circulou pelas redes sociais. Segundo Oliveira, era algo que ele sempre dizia: ‘A gente vai superar’. “Se esta era uma mensagem dele para nós, eu não sei se vou conseguir. Hoje, é impossível”, conta.

‘Tragédia anunciada’

Era a última viagem de Rita de Cássia Alves de Lima. A moça de 19 anos estudava enfermagem e decidira ficar com os avós durante a semana, em Itaquera, para não precisar utilizar o transporte da União do Litoral. Não deu tempo. O que ela temia aconteceu e Rita estava entre as vítimas fatais daquele acidente. Palavra que o pai, o caseiro Otacílio Pereira de Lima Filho, de 54 anos, não admite. Para ele, a Justiça ter aceitado a denúncia contra a transportadora mostra que o acontecido daquela noite era uma “tragédia anunciada”.

Um ano depois, ele e a mulher, a dona de casa Maria Alves de Lima, 46 anos, precisam de remédios para dormir e controlar “os nervos”. O único conforto do casal, conta Otacílio, é saber que de tudo fizeram para que a filha conseguisse se formar. “Minha filha única, minha companheira, minha amiga, minha confidente, o meu tudo”, se emociona.

Apesar de hoje lutar pela justiça na morte da filha, o caseiro vai tentar realizar o maior sonho dela, com o dinheiro da indenização. “Ela falava assim ‘por meus pais serem caseiros, não é demérito ser caseiro, porém, eu quero me formar e poder dar um pouco do que vocês fizeram por mim, para terem uma velhice em paz e tranquila’. De resto, para que me importa dinheiro se eu não tenho a minha filha?”, lamenta.

Para matar a saudade, a família visita sempre o cemitério onde Rita foi sepultada. “Eu te falo o seguinte, existe ex-marido e ex-esposa, mas nunca ex-filho. Ela sempre será sempre a minha filha Rita. Eu creio que ela está aqui, mas infelizmente sem poder nos abraçar”, enfatiza.