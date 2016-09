Comentários (0) Cidades Like

ELIANE JOSÉ

Dois momentos da vida de Mogi das Cruzes no século passado pesquisados pelo jornalista mogiano Guilherme Gorgulho Braz foram registrados em livros. Em agosto, ele publicou À Margem das Páginas – O papel da imprensa no apoio ao isolamento dos hansenianos (Editora UFABC). O livro reproduz a peça de mestrado onde o autor demonstra a cobertura dos jornais paulistas sobre o que acontecia dentro dos cinco hospitais-colônias do Estado de São Paulo entre 1933 e 1967. Entre eles, está o Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, localizado no Distrito de Jundiapeba. Despertaram o interesse por um tema pouco registrado, as conversas ouvidas nas rodas familiares, sobre parentes da bisavó materna, que contraíram a doença. Naquele período, pacientes foram afastados do convívio familiar para o tratamento da lepra, doença dos tempos bíblicos, com preocupantes índices de contágio no Brasil ainda agora. Responsável por projetos editoriais e pela assessoria de Comunicação do Fórum do Pensamento Estratégico (Penses), da Universidade de Campinas, ele prepara o lançamento de um segundo livro, onde detalha outra história pouco conhecida dos mogianos. Será um perfil biográfico do pintor Chang Dai-chien (1889-1983), com as passagens dele pelo Brasil e Argentina. O artista reconhecido como um dos maiores gênios da pintura chinesa do século passado viveu em Mogi das Cruzes durante 23 anos, na belíssima propriedade do Distrito de Taiaçupeba, encoberta pelas águas da Barragem do Rio Jundiaí. Filho da professora Vania Maria Gorgulho Braz e do advogado Álvaro Luiz Braz Filho, Guilherme morou a maior parte dos 40 anos, completados ontem, na Rua Theóphilo Salustiano, no Mogilar. Hoje reside em Campinas. Ele considera a identidade cultural como um dos mais expressivos bens de Mogi. E indica fatos que diferenciam a Cidade como a Festa do Divino, que atraiu Mário de Andrade e o casal Lévi-Strauss, nos anos 1930, os grupos de danças populares, a passagem dos artistas Alfredo Volpi, Chang Dai-chien e Miguel Barros, O Mulato. Eis a entrevista:

Guilherme, você estudou em Mogi?

Em Emeis do Socorro e do Mogilar. Depois, no Colégio São Marcos, eu e meu irmão, Vinicius, tínhamos bolsa de estudo e minha mãe, Vania, trabalhava lecionava na escola. Depois, fiz Jornalismo, na Universidade Braz Cubas.





E nasceu no Mogilar?

Na Rua Theóphilo Salustiano.

Então, viu as antigas enchentes.

Sim, desde criança, e a maior, quando a água entrou em casa, e nós tivemos de levantar os móveis, no final dos anos 1990, quando eu trabalhava na Prefeitura.

Fazia o quê?

Prestei concurso e durante cinco anos fui agente de Tributos Imobiliários. Foi quando conheci melhor Mogi, visitando bairros como o Jardim Piatã. Terminei a Faculdade e pedi exoneração para trabalhar na área. Meu primeiro emprego como jornalista foi no jornal Gazeta Mercantil, em 2000. Depois, trabalhei na Rádio CBN, Folha de S. Paulo (Folha On Line) (Economia e, Mundo e Ilustrada), e no Mogi News, de Mogi. Depois me mudei para Campinas e, em 2010, passei em um concurso para trabalhar na Reitoria da Unicamp, onde estou até hoje.

Quando você se interessa pelo pintor Chang Dai-chien?

No último ano da faculdade, em 1999, numa aula da Vanice (Assaz, jornalista e professora), ela pediu que fizéssemos uma reportagem. Em 1997, eu tinha ouvido falar pela primeira fez sobre a história do Chang em Mogi. Pesquisei, entrevistei pessoas e escrevi sobre ele para o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). Depois, procurei o (jornalista) Chico Ornellas, que era coordenador do curso na UBC, e ele indicou a matéria para o (também jornalista) Júlio Moreno. Ele comprou a reportagem como ‘freela’ (free lancer) para a Agência Estado. Alguns jornais a publicaram. Foi o primeiro dinheiro que recebi com o jornalismo.

Por que continuou a pesquisa?

Porque ninguém conhecia muito. Eu li uma coluna do Isaac Grinberg em O Diário, em 1997, e uma série publicada pelo Chico Ornellas, e o Chang Dai-chien era retratado como um personagem curioso, às vezes até caricato. Comecei a encontrar discípulos dele, que viviam em São Paulo, ex-funcionários, e fui me aprofundando.

Mogi pouco fala sobre ele.

Não só sobre ele, tivemos aqui o (Miguel) Barros, o Mulato, Alfredo Volpi (que se inspirou nas bandeirinhas das festas mogianas), que teve uma casa na Cidade.

E por que isso? Esse ostracismo…

Deveria ter um peso a reunião desses nomes na Cidade. O Volpi teve uma casa aqui, que, por problemas de herança, praticamente acabou, se perdeu. Acredito que as pessoas que poderiam ter feito algo para marcar o registro da vida e passagens desses artistas em Mogi, não se interessaram. Prevalece muito em Mogi o registro histórico de versões oficiais, feito por uma elite que se mantém no poder por décadas, e não se interessou e nem teve uma visão sobre esses moradores. Há outro fato, o preconceito com o que é estranho a uma comunidade, como no caso do artista chinês. Mas, isso não é culpa apenas de Mogi, segue um padrão. Falta estimular as crianças e os professores, dar acesso a eles a essa parte de nossa história. Se isso tivesse ocorrido, imagine quantas gerações poderiam ser mais ligadas à arte, na Cidade?

Das conversas com os discípulos de Chang Dai-chien, que percepção você tem sobre ele?

Os discípulos e os funcionários dizem que era um homem simpático e extremamente educado, apesar de falar com todas as pessoas, apenas em chinês, embora ele soubesse o japonês, porque viveu algum tempo no Japão. Quatro alunos moraram com ele, em Mogi, para aprender a pintura dele. E o aprendizado era exclusivamente por observação, um traço da pintura chinesa que não acontece no Ocidente. Aliás, essa diferença cultural ajuda a entender quem foi Chang: na China os alunos observam, copiam o que o mestre faz.

Por isso, ele é conhecido pelas cópias de pinturas?

As pessoas não entendem que a cópia, na cultura oriental chinesa, não tem o mesmo significado para o ocidental. Quando jovem, a genialidade de Chang foi desvalorizada na China. Então, para provar o talento, ele copiava quadros de grandes nomes no país e os vendia como originais. Depois, podia falar, “você comprou uma cópia feita por mim”. Isso, quando era uma jovem. Mas, ao longo da vida ele continuou fazendo cópias também.

Mogi tem obras dele?

Não sei. Não que eu saiba. Ele foi um pintor muito ativo, estima-se que fez mais de 30 mil obras. A pintura chinesa faz parte de uma arte que engloba a poesia e a caligrafia. As obras eram feitas em papel de arroz, uma tela muito delicada, mantida enrolada, como os pergaminhos, na antiguidade. Poucos conhecem as técnicas para a conservação dessas pinturas. Grande parte foi perdida. Ele deu pinturas a amigos, que as perderam por causa disso. E agora, com a abertura da China, o reconhecimento dos chineses sobre a genialidade de Chang, tido como um dos maiores nomes da arte chinesa do século passado, fez os preços dispararem no mercado de arte.

Hoje, obras valiosíssimas…

Pois é. Os quadros valem milhões.

Por que ele deixa a China?

Não concordava com o regime comunista; então, deixou o país. E viajou muito, também era um colecionador que trazia consigo muitas obras, quando se mudava. Trouxe obras raras para Mogi, inclusive uma que ganhou de presente de Pablo Picasso em 1956. Depois, ele comprou uma propriedade na Califórnia (EUA), para onde se mudou, depois do Brasil. E finalmente passou seus últimos anos em Taiwan.





Teve vários filhos?

Sim, porque era de uma cultura tradicional chinesa que permitia conviver maritalmente com mais de uma mulher. Ele teve quatro mulheres na China, mas apenas uma delas e sete filhos vieram morar no Brasil. Dois desses filhos permaneceram em Mogi depois que ele se mudou definitivamente, em 1973.

A Cidade não se apropriou dessa presença.

Isso poderia ter dado um gancho para o desenvolvimento da arte em Mogi, mas estamos falando dos anos 1950. Até muito tempo depois disso, a cultura era vista de uma forma tacanha, como uma “coisa de veado”, aliás, nas palavras do ex-prefeito Waldemar Costa Filho, que conceituava a arte, literalmente, dessa forma. A mentalidade era por um viés desenvolvimentista, da construção de estrada e fábrica, não de atenção à educação, à formação cultural. As lideranças que poderiam valorizar a presença desse artista na Cidade não agiram para isso.

Nesse caso, “o cavalo passou e não foi montado”?

Mas, sempre há tempo. A cultura é algo vivo. Um exemplo atual são os espaços mantidos à parte do poder público, como o Casarão da Mariquinha e o Galpão Arthur Netto. Na gestão do prefeito Antonio Carlos Machado Teixeira também se deu alguma atenção à cultura. Mas, em geral, a visão do Estado é voltada para si, para interesses próprios. Lembra-se do projeto de um grande centro cultural? Falou-se muito durante anos, desde o governo Junji (Abe), mas não foi feito.

E como surgiu o mestrado sobre a hanseníase no Estado, lançado em livro, em Mogi, mês passado?

Em 2006, eu estava desempregado e atuei como voluntário no Arquivo Histórico, ajudando a Maria Lúcia Freitas, na catalogação de documentos. O nosso Arquivo Histórico é subaproveitado, poderia gerar mais pesquisas, mais interesse. Mas, hoje, a Cidade não possui mais nem a Faculdade de História. Naquele momento, eu me interessei pelos registros sobre o Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti. Também porque na minha família, ouvia as conversas sobre uma irmã de minha bisavó que havia sido internada no hospital-colônia. Alguns anos depois, na escolha sobre o tema do mestrado, que seria inicialmente sobre a área de biotecnologia, nas conversas com a professora Germana Barata, que havia estudado algo semelhante, sobre a visão da mídia no começo da epidemia de Aids, decidimos mudar.

O que mais te impressionou na pesquisa sobre como viveram os hansenianos no Estado?

A falta de olhar da sociedade para essa história é como se todos decidissem escondê-la debaixo do tapete. Não há um interesse em se reconhecer o sofrimento dessas pessoas, que foram isoladas durante décadas. No caso de São Paulo, cinco anos a mais do que o determinado pelo Governo Federal, que já havia acabado com a internação compulsória em 1962. Essa invisibilidade produz riscos porque, também agora, esse mesmo caminho volta a ser defendido pelo Governo de São Paulo para tratar a dependência química. Por mais absurdo que possa parecer, não é um equívoco, essa é uma maneira estudada, cogitada para “tratar” esse problema de saúde e social. O atual ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, defendeu a mesma coisa. Em São Paulo, felizmente, o Ministério Público paulista reagiu pesadamente contra isso.

Também em Mogi houve revolta dos pacientes contra as arbitrariedades?

Sim. Houve, porque a opressão era grande. O diretor do hospital tinha poder de Polícia. As pessoas eram mantidas dentro de uma “prisão”, supostamente em benefício da população sã, mas a endemia só cresceu. E a reação deles se deve, muito, a uma articulação iniciada por um programa de rádio de Conceição da Costa Neves – Conceição Santa Maria ­–, que trabalhou na Cruz Vermelha, entre 1944 e 1945, e depois se tornou deputada estadual. Os pacientes escreviam cartas com denúncias, que ela lia, e eles chegaram a pegar em armas, sim, pelas condições de tratamento, que eram péssimas, e pelo tratamento diferenciado, porque, assim como em outras sociedades, quem tinha mais dinheiro, tinha privilégios. Tinha o ‘bandejão’, para quem era mais humilde, e comida diferenciada, para outros.

A história se repete.

É como nos relatos dos campos de concentração, sobre os privilégios de uns sobre os outros, tanto sobre os presos quanto os soldados. Sempre há uma minoria, oprimida e, a história mostra, essa minoria pode provocar mudanças, movimentos que revolucionam.

E os jornais, nesse período?

Os jornais foram condescendentes com o Estado. No livro, cito um amplo estudo feito no Japão, sobre a segregação de pacientes. E essa pesquisa mostrou que, quando a imprensa não cumpre o papel de fiscalizar as ações do poder público, ocorrem arbitrariedades, direitos humanos são violados.

O livro registra o mestrado. Você pensa em contar as histórias dos pacientes?

É algo para pensar sim, no futuro. Obtive muitos depoimentos, fiz amigos.

Ainda há pacientes dessa época?

Cerca de 100 vivendo no antigo Santo Ângelo, segundo afirmam os pacientes.

Mogi tem boas histórias…

Apesar de ser uma cidade próxima de São Paulo, ainda com essa fama de ser dormitório, possui um senso de identidade que está no povo, nas festas do Divino, nos grupos de danças populares. Pessoas como a Inezita Barroso, mais recentemente, e Mário de Andrade e Dina e Claude Lévi-Strauss, no passado, pesquisaram o que acontecia aqui. Esse filme sobre o Divino feito por eles, em 1936, felizmente, foi recuperado. Como disse o (professor José Sebastião) Witter, Mogi poderia ser uma “Ouro Preto”, não tem todo aquele ouro (das igrejas) e riqueza arquitetônica, mas em sua simplicidade era muito bela, e o pouco que tem, acho tão bonito. Quando os grupos de dança cultura popular lutam para entrar na Igreja (da Catedral de Santana, na Festa de Pentecostes de 2015) é um ato de resistência.

Mogi cuida desse patrimônio?

Não cuida devidamente. Há alguns movimentos que abraçam essa cultura, que dão um alento, coisas espontâneas que nos enchem de orgulho, como músicos. O choro tocado pelo senhor Eurico (de Sousa), nas rodas de música, que começaram desde os encontros na barbearia do senhor Julinho (Julio Pedro Borba). E outras, como a Festa do Divino. Há um interesse por essa identidade cultural, que poderia ser melhor cuidada, como o patrimônio histórico, vítima de descaso.

NOME – Guilherme Gorgulho Braz

IDADE – 40 anos

NASCIMENTO – Mogi das Cruzes

ESTADO CIVIL – Casado com Maíra de Campos Gorgulho Padsgurschi

PROFISSÃO – Jornalista, Universidade Braz Cubas (1999), e mestre em Divulgação Científica e Cultural, Universidade de Campinas (2013)

FAMÍLIA – Filho de Álvaro Luiz Braz Filho (falecido) e Vania Maria Gorgulho Braz, irmão de Vinicius Gorgulho Braz, neto de Helena Lobo Gorgulho e Lázaro Noronha Gorgulho, o comerciante Lazinho; e de Lucila da Silva e Álvaro Luiz Braz