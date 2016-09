Guerrinha vê estreia difícil contra uruguaios

Comentários (0) Esportes Like

GERSON LOURENÇO

Como na temporada passada, o Mogi/Helbor muda a tecla para deixar de pensar um pouco no Campeonato Estadual e passa a focar as primeiras partidas da Liga Sul-Americana, até esta quinta-feira. O elenco mogiano estreia na competição nesta terça-feira (20), às 19h15, contra o Defensor Sporting (Uruguai), com transmissão ao vivo do SporTV. Amanhã, o rival será o Regatas Lima (Peru). O último duelo para fechar a primeira fase será com Gimnasia, time argentino que sedia o evento no município de Comodoro Rivadavia, a 1.700 quilômetros de Buenos Aires. “O time uruguaio é experiente, com bons estrangeiros e que vem com bastante empenho para buscar a classificação, assim como a gente”, adverte o técnico Guerrinha.

Serão três confrontos para cada equipe e, ao final, somente dois elencos avançam na competição internacional. Na temporada passada, a equipe mogiana fechou a competição na quarta colocação. “Vamos jogar uma fase difícil, mas com grandes chances de seguir adiante e ser uma das equipes classificadas para a próxima fase”, ressalta Guerrinha.

Para largar bem na competição, os mogianos acreditam que o atual momento do time pode ser o diferencial para avançar à próxima fase do torneio. O grupo do técnico Guerrinha está empolgado por conta da vitória sobre o Bauru pelo Paulista, por 91 a 52 (45 a 21), no último sábado, reabilitando o time após três derrotas consecutivas.





Após voltar da Argentina, o time mogiano voltará a pensar na fase de classificação do Campeonato Paulista para seguir na luta para garantyir a primeira colocação e ter vantagem no playoff. O Mogi no próximo domingo, à 18h30, contra a Liga Sorocabana, em Sorocaba, e no dia seguinte pega o Rio Claro, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar.