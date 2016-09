Guerrinha precisa acender ‘luz amarela’ no Mogi

Comentários (0) Esportes Like

GERSON LOURENÇO

Se para o ala Jimmy – segundo a assessoria de imprensa –, a derrota diante do América foi um ‘blackout’, o técnico Guerrinha precisa acender a ‘luz amarela’ no Mogi/Helbor nas próximas partidas da primeira fase do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 – 2016. Após ver seu time ‘flanar’ e bater todos os rivais no primeiro turno, os mogianos ainda fazem uma ótima campanha no returno. Mas os últimos resultados demonstram que os adversários evoluíram e a dificuldade deve aumentar nos próximos duelos, justamente contra equipes que estão na parte de cima da tabela.

Após sofrer a primeira derrota no Estadual frente ao América, na última quinta-feira, o líder Mogi volta a jogar hoje, na segunda partida da série de três jogos fora de casa. O rival será Franca, a partir das 11 horas, no Ginásio Pedrocão. E na próxima quarta-feira, o time mogiano terá pela frente o Paulistano, na Capital.

O sistema defensivo do Mogi funcionou bem no primeiro turno. O time sofreu 604 pontos em nove partidas – média de 67,1. Nas vitórias sobre todos os rivais, a equipe somou 714 pontos e média de 79,3 por confronto.





Fora da curva, as partidas diante do Paulistano (93 a 88), Franca (81 a 75) e Osasco (84 a 75). Com exceção do último dos três rivais, os jogos com o grupo da Capital e os francanos terminaram com uma contagem normal no placar. Nos outros seis duelos, o time do técnico Guerrinha não sofreu mais do que 69 pontos.

Apesar da ótima campanha no início do returno – foram três vitórias e uma derrota -, o Mogi anotou 324 pontos (média de 81 por partida), mas sofreu 287 (média de 71,7 pontos por duelo). A pontuação do ataque se manteve, mas a do setor defensivo caiu em relação ao primeiro turno.

A derrota frente ao América, em Rio Preto, é um dos exemplos da provável queda de rendimento do Mogi. No primeiro turno, os mogianos bateram o rival por 73 a 62, em casa.

No returno, com desfalques, jogadores poupados, rival na parte de baixo da tabela e pensamento na Sul-Americana, a equipe de Guerrinha marcou 78 pontos, mas sofreu 83 – diferença de 21 pontos. “O América teve um aproveitamento excelente das bolas de fora e nós não conseguimos parar o ataque deles. Levamos 55 pontos em dois quartos. Precisamos melhorar isso”, analisou o treinador após o jogo em São José do Rio Preto.

Diante do Pinheiros, o Mogi venceu por 72 a 65 (1º turno) e por 80 a 75 (2º turno); contra o XV, os resultados foram 82 a 59 e 80 a 75, respectivamente. Azar deu o Osasco que pegou os mogianos logo após o “susto” em Piracicaba, no returno, e perdeu por 86 a 54; no primeiro turno o placar foi de 84 a 75. Hoje, contra Franca, a atenção deve ser redobrada.