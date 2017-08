Guardas municipais farão curso para atuar armados

Cidades

A Prefeitura finaliza a licitação pública para o armamento da Guarda Municipal. No dia 8 de agosto, serão abertos os envelopes com as propostas comerciais das empresas participantes do processo que definirá quem vai ministrar o curso teórico aos agentes aprovados nos exames psicológicos, e aptos a trabalharem armados.

Segundo a Prefeitura, os agentes foram avaliados por psicóloga credenciada pela Polícia Federal. Os reprovados na primeira análise tiveram direito a passar por uma reanálise. Depois virão o curso teórico e o treinamento prático, em que cada aluno deve dar, no mínimo, 100 tiros.

“A Prefeitura vem seguindo as etapas administrativas e legais para permitir que os guardas possam atuar armados, para garantir a própria integridade física e a segurança da população. Esse é um passo que deve ser adotado com a devida preparação técnica”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

A corregedoria, já criada, aguarda a definição do corregedor, já existe a ouvidoria. E o prédio da armaria está em fase final de construção.

Já foi iniciado o cadastro na Polícia Federal para o armamento. A administração receberá a doação de 60 pistolas calibre 380 da Polícia Civil.

Liminares

Alguns guardas municipais já atuam armados, amparados por decisões judiciais. Nestes casos, tanto as armas quanto as munições são particulares dos agentes. Preventivamente, foi feito um curso de utilização de armas de fogo para estes guardas municipais que estão trabalhando aparados por liminares”, disse Sales.