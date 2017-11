Guarda Municipal detém dois jovens resgatando balão em Mogi

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Dois jovens foram detidos pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes, anteontem, flagrados quando tentavam resgatar um balão no Bairro Cocuera, em uma área rural na Rodovia Mogi-Salesópolis. Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 1º Distrito Policial, os dois são promotores de vendas, de 20 e 21 anos, e estavam com um grupo de pessoas no local.

De acordo com relatos, uma viatura da Guarda Municipal estava passando pelo local, quando foram alertados por outro motorista na rodovia de que havia uma aglomeração de pessoas às margens da estrada.

Os agentes contaram que quando se aproximaram, a maioria das pessoas que estavam no local fugiu. Permaneceu o dono do imóvel que explicou que o objeto tinha caído em sua propriedade.

Foi então que os guardas viram, em uma área ao lado, os dois promotores de venda carregando o balão. Ao ouvir a sirene, largaram o material, tentaram se esconder na mata, mas acabaram detidos.

No depoimento que prestaram na delegacia, os dois alegaram que estavam procurando um local para pescar lambaris quando viram o balão caído e resolveram resgatá-lo.