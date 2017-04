Guarda Municipal afugenta dupla e apreende armas e carro

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Bastou a aproximação de uma equipe da Guarda Municipal, formada por Godoy, Pinheiro e Júnior, e dois bandidos armados saíram correndo na manhã de ontem no Jardim Primavera, entre a Rodovia Mogi-Bertioga e a Via Perimetral. Eles pretendiam roubar duas roçadeiras da empresa CS Brasil depois de renderem cinco funcionários.

Os guardas ainda não portam armas, mas agindo com rigor, não titubearam em enfrentar os marginais. Desta vez, eles não atiraram, pois abandonaram o Golf CCH-3701, e no seu interior dois revólveres, de calibres 22 e 32.

O delegado Carlos Eduardo Chrispim e o escrivão Vicente Paulo, de plantão no 2º DP, em Braz Cubas, registraram a ocorrência como tentativa de roubo. “Eles queriam roubar duas roçadeiras, no valor de R$ 4 mil”, disse um empregado da CS Brasil. Para o secretário municipal de Segurança, coronel Roberto Madureira Sales, “os guardas agiram corretamente e estão entusiasmados com o trabalho”.