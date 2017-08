Guarda atira em rapaz e alega que ele ‘deu a entender que pegaria arma na blusa’

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O guarda municipal de São Paulo, Maurício de Souza Leite, de 48 anos, efetuou um disparo, na noite desta terça-feira (22), quando chegava na sua casa, no Mogilar, atingindo o pé esquerdo de Jonathan de Aguiar, de 34 anos. No Distrito Central, Maurício contou que o desconhecido (Jonathan) colocou uma das mãos no bolso da blusa, dando entender que pegaria uma arma e anunciaria o assalto.

Jonathan foi socorrido à Santa Casa, onde ficou internado. Ao delegado Guilherme Cyrino ele refutou a acusação de que iria assaltar o guarda municipal e explicou que “na discussão perguntou por que estávamos ali, e me deu um tiro no pé”.

A filha do guarda, de 21 anos, que acompanhava o pai entrou na residência e diz que não viu nada. A namorada de Jonathan, de 36 anos, se afastou e afirma ter ouvido o barulho do disparo. O guarda Maurício garante que atirou no chão e a bala ricocheteou. A pistola 380 e dois carregadores foram apreendidos. O delegado titular Argentino Coqueiro abriu, ontem, inquérito para apurar o roubo e a lesão corporal dolosa (com intenção).