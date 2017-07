Gruta de Santa Terezinha em Mogi ainda atrai visitantes

QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

A Gruta de Santa Terezinha é um dos cartões postais e religiosos da Mogi das Cruzes de antigamente, que costumava atrair os moradores da região central, em meados dos anos 1960, nos dias de feriados, principalmente o 1º de Maio. Ainda hoje, as pedras entrelaçadas em um dos pontos mais altos do Jardim Aracy recebem visitantes, em número bem menor.

Ontem, era possível ver o que restou de uma fileira de bandeirinhas de papel celofane, colocadas nesse símbolo de fé e devoção à santa nascida da França, comemorada pelos católicos, todo dia 19 de outubro. Uma demarcação com uma faixa de plástico amarela alerta sobre a passagem de cabos telefônicos, na região pródiga por manter grandes antenas de telecomunicações.

A gruta é demarcada por uma cruz e um nicho no alto de uma das pedras, antigo, que possui duas imagens, uma bastante deteriorada pelo tempo, e outra, menor e mais nova. Debaixo das pedras, há uma escadinha que leva ao interior estreito e escuro da caverna, onde é possível escutar a passagem dos primeiros fios de água a encorpar uma das nascentes do Itapeti. No entorno, o gramado está aparado. Há uma família do Jardim Aracy que cuida do local, e promove alguns encontros e rezas.

Nada que lembre o que já foi a gruta no passado, quando centenas de famílias e jovens deixavam a região central de Mogi para fazer piquenique naquele ponto da Serra do Itapeti, que chama a atenção pela disposição das grandes pedras da curiosa formação rochosa e pela mata ainda exuberante, com árvores de médio e grande porte.