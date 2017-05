Grupo manifesta pela entrega de empreendimento em Mogi

DESTAQUE

NATAN LIRA

Quem mora na região da Praça Assumpção Ramirez Eroles, no Nova Mogilar, certamente acompanhou na manhã deste sábado a manifestação de pessoas que adquiriram apartamentos no condomínio Spazio Miraflores, em Mogi. Isso porque, segundo eles, a data para entrega do empreendimento era 28 de fevereiro e, até o momento, não receberam informação concisa sobre o atraso e, além disso, a despesa com o juros de obra mensal de R$ 500,00 a R$ 1,5 mil ainda é cobrada mesmo após o término dos trabalhos.

Para o professor Lucas Cristiano Moraes, 30 anos, ao menos a taxa de obras deveria ser extinta, visto que ela não amortiza no valor do financiamento. “A gente ficou sabendo que o problema é que aqui vão morar 720 famílias e as vias do entorno não têm como suportar este trânsito, por isso, a Prefeitura emperrou o empreendimento, enquanto a Cetesb proíbe de fazer uma saída pelos fundos, que seria a opção”, disse.

Murilo de Souza Fernandes, engenheiro, 25, alega que no portal da MRV já está com o status de concluída a fase de obras e, desde fevereiro, não teve acréscimo no portal de obras. “A empresa não está sendo transparente conosco. A gente quer sabe como está a situação para parar de cobrar esta taxa”, contou.

O engenheiro civil Ricardo Alves, 27, lembra que no contrato existe uma cláusula garantindo que eles podem atrasar em até 180 dias a entrega, desde que haja justificativa, como intempéries, greves de funcionários, ou algo de muita grandeza, o que, segundo ele, não ocorreu. “Eu me casei em abril, imaginando que o apartamento seria entregue em março. Eu teria mais de um mês para reformá-lo. Hoje, estamos morando de aluguel com meus móveis empacotados”, conta.

Em nota, a Secretaria Municipal de Planejamento informou que a MRV assinou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura para mudar a entrada principal do condomínio para a Avenida Waldemar Costa Filho. A alteração foi acordada para evitar o estrangulamento do trânsito na região da Praça do Habib’s. “A construção da avenida também faz parte do TAC. Nas tratativas com a empresa ficou definido ainda que a MRV deveria providenciar junto à Cetesb a anuência para mudança da entrada do condomínio, que acabou sendo transferida a uma área verde. Este documento ainda não foi apresentado pela empresa, o que impede a Prefeitura de liberar o CCO – Certificado de Conclusão de Obra. A Secretaria Municipal de Planejamento já notificou a MRV sobre a situação e está à disposição para quaisquer outros esclarecimentos”, trouxe o texto enviado a O Diário.