Grupo exige entrega de moradias no Condomínio Manacá

SILVIA CHIMELLO

A Prefeitura de Mogi pediu prazo de três dias para definir o cronograma de entrega dos novos apartamentos do Condomínio Maracá, construídos no Bairro da Porteira Preta por meio do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. Em princípio, ficou acertado que os moradores receberão as chaves até o final do próximo mês. A liberação, no entanto, ainda depende de vistoria da Caixa Econômica Federal (CEF) e da indicação de uma data pelo Ministério da Cidade.

O prazo para definição das datas foi solicitado pela assessoria de gabinete do prefeito Marcus Melo (PSDB), que assim conseguiu apaziguar os ânimos de um grupo de pessoas que foi à Prefeitura, na tarde de ontem, acompanhado do vereador Rodrigo Valverde (PT), para protestar contra os atrasos e cobrar a liberação das unidades para moradia.

Muitos contemplados com os apartamentos estão “revoltados” com a situação e esperam essa definição desde meados do ano passado. Os que programaram a mudança desde essa época enfrentam dificuldades, como é o caso da auxiliar administrativa Silvana Nunes Pereira, que não renovou o aluguel, “por orientação da Prefeitura” e tem prazo para devolver a casa onde mora, sem saber quando irá se mudar para o apartamento novo.

A dona de casa Mônica Santos disse que também devolveu a casa alugada e, por causa da demora, teve que se mudar para a casa da mãe dela com duas filhas, o que considera “uma situação muito complicada”. A promotora de merchandising, Karina Luiz, explica que a Coordenadoria de Habitação havia garantido que todos estariam ocupando os apartamentos até o dia 17 de junho, “só que não confiamos mais nesse prazo”.

Valverde sugeriu uma nova reunião com a participação da Prefeitura, da Cury Construtora, além de representantes da CEF e do Ministério para fixar a entrega das unidades, mas nada ficou acertado. Moradores alertam que se não houver uma definição nos próximos três dias, vão se mobilizar e organizar novos protestos para pressionar a Prefeitura.

O atraso ocorreu porque, antes da entrega, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) constatou que a rede de esgoto era insuficiente e precisou fazer obras de ampliação. A Coordenadoria Municipal de Habitação informa que os serviços já foram concluídos, dependendo agora de reunião da CEF e do Ministério das Cidades.