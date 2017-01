Chico Ornellas, Cronicas

Ele está na memória de boa parte dos mogianos de cepa; dos que o viveram e dos que conheceram a sua história. Tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), o prédio da atual Escola Municipal Coronel Almeida – antes Grupo Escolar – na praça do mesmo nome (para nós, ainda o Largo da Matriz), foi construído em 1901. É uma das primeiras escolas do Município, que guarda ainda as características originais e é o único representante da arquitetura escolar paulista do início do século XX na Cidade – teve apenas acréscimo do pátio coberto e sanitários em sua parte externa. O projeto é do arquiteto José Van Humbeeck.

Para Mogi o edifício está como, para São Paulo, o do antigo Instituto de Educação Caetano de Campos, na Praça da República. Há quase 10 anos passou por um processo de recuperação que custou, aos cofres estaduais, quase R$ 800 mil.

Quem passou por lá não esquece. Como os dois últimos prefeitos daqui. Junji Abe já recordou que saía do sítio da família em Biritiba Ussu para frequentar o curso primário no Grupo Escolar Coronel Almeida. E Marco Bertaiolli lembrou certa vez: quando meninote, “sem mesada e querendo uns trocados para as matinês nos cinemas locais, fazia ‘geladinho’ (refresco envolvido por um saco plástico e congelado) e os vendia na saída do Grupo Escolar Coronel Almeida, no Largo da Matriz”. Eu próprio, sem a importância de autoridades assim, o guardo nos escaninhos do passado.

Cheguei ao Coronel Almeida com sete anos de idade. Para o segundo ano primário, depois de passar pela primeira experiência, no Instituto Dona Placidina, sob a tutela de uma professora que era, também, minha tia e madrinha de batismo – Maria Cecília Arouche Ramos. Fui com medo para o primeiro dia de aula, levado por Adelina, a babá que meu avô me arrumou logo que nasci e que comigo ficou por 16 anos. Saiu porque casou, com Emílio, em festa que eu fiz questão de ajeitar.

Mas, o medo não foi além de um ou dois dias. A partir do primeiro momento, recebido pela professora Geralda Freitas, que a professora Nilcéia Cristófaro substituiu no ano seguinte, senti-me em casa. Ainda hoje posso andar de olhos fechados pelo velho prédio do Largo da Matriz, sem tropeçar em degrau nenhum das centenárias escadarias de madeira escura que levam às salas do andar superior.

As classes do curso primário eram reforçadas por aulas particulares que um professor loiro, baixinho e bravo me dava em sua casa na Rua Braz Cubas. Quando encontrava-me com ele e relembrava esse período, me dizia José Sebastião Witter que eu era gago. Meus pais negam. Dizem que, na verdade, eu era preguiçoso e trocava letras. O “t” pelo “d”, o “g” pelo “c”, o “p” pelo “b” e assim por diante. Acho que era disléxico. De qualquer forma, por um ou outro motivo, tornei-me freguês dos professores particulares, que me acompanharam por muitos anos. Witter no primário; Nyssia Freitas Meira e Nyllia Maritan Abbondanza no ginásio.

As lembranças do Coronel Almeida vão muito além das aulas. Espalham-se pelo pátio onde, certa tarde, obrigaram-me – para minha alegria – a um recital de acordeão. Sanfona mesmo. E em outra, na hora do recreio, quando vi aquela xícara de sagu espatifar-se no chão. Todos os dias eu levava, na lancheira de couro onde guardava uma garrafa térmica com leite e café e um sanduíche de queijo, dois cruzeiros para o sagu. Foi o meu prêmio diário que se espatifou com a xícara de louça. Meus olhos devem ter-se lagrimejado. Por pouco, pouquíssimo tempo. Uma mão negra me estendeu outra xícara. Eu agradeci. E sorri. Até hoje sou grato àquela servente que me fez feliz. Era Benedita Nascimento Leite. Perdoem-se pela confissão: um arrepio me correu ao lembrar isso; também uma lágrima – foi no olho esquerdo.

QUEM É

CARTA A UM AMIGO

Eram quatro meninos

“Prezado amigo Chico









Vou contar a história de quatro garotos (de 12, 13 e 14 anos), hoje com profissões definidas, constituindo uma família, com filhos graduados em cursos superiores.

No início da minha carreira, em Mogi, conheci um menino, engraxate, de 12 anos. Daniel tinha sofrido um acidente ferroviário, quebrou todos os dentes e veio ter ao meu consultório, onde cuidei dos incisivos superiores, refazendo a estética e a funções dos mesmos.

Foi assim a oportunidade para resolver estes casos, que tinha conhecimento teórico e, é claro, nada recebi em paga, uma vez que o ‘Tatu’ – nome com o qual era conhecido na Cidade –, vinha de uma família humilde. Como era um garoto vivo, esperto por vários anos me prestou serviços para levar e trazer trabalhos protéticos aos laboratórios de Nicolau e de Siro Kiatac, ambos em São Paulo.

Recentemente tive a oportunidade de encontrá-lo. Graduado em Direito e Economia, tem cinco filhos (um engenheiro, uma medica, um advogado, um administrador de empresas e outro tatuador – este deve estar faturando muito), constituindo uma bela família.

Outro caso: trabalhando no Sindicato dos Metalúrgicos à noite, convidei um garoto de 13 anos (Hamilton, filho de um funcionário do Instituto de Educação), muito esperto e inteligente, para me auxiliar nos trabalhos, preenchendo fichas, lavando e esterilizando aparelhos, manipulando material restaurador (amálgama e silicato). Vibrava com o salário recebido e se deliciava comprando guloseimas, objetos pessoais etc.

Hoje em dia, muitos garotos dessa idade, não tendo recursos para adquirir os diversos objetos; que sonham em possuir, como tênis, roupas de marcas, e celulares, procuram meios ilícitos para consegui-los. Lamentável! As autoridades competentes, se regulamentassem empregos para esses menores, evitariam que caminhassem para direções nada recomendável.

Hoje engenheiro, Hamilton já exerceu suas funções nos EUA, dominando um inglês fluente, presta serviços na Siemens do Brasil, viajando constantemente para o Exterior; segue solteiro.

Outros dois:

Wanderley iniciou suas atividades como office-boy na APCD (Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas) de Mogi das Cruzes, onde eu era o presidente. Aos 14 anos, em contato com a classe odontológica, iniciou o aprendizado de prótese dentária com Miguel Ribeiro, um veterano, posteriormente com o protético Ademar, em meu consultório, com trabalho cerâmico.

Hoje é um profissional de larga experiência, mantém laboratório de prótese em Mogi das Cruzes. Formado em Direito, prefere continuar trabalhando em prótese dentaria. Na família, as três filhas são graduadas em Letras, dominando o inglês com apuro. Como hobby toca viola na Orquestra de Viola de Mogi das Cruzes, destacando sua participação nas festividades do Divino Espírito Santo.

Outro pessoa a ser lembrado é o nissei Charles Kuminatsu, que começou a profissão de protético em meu consultório, onde tinha como professor Ademar Ishi, muito habilidoso em trabalhos de ouro cerâmico.

Quando mudou-se para São Paulo, Charles me acompanhou por muitos anos. Apesar de ter curso médio completo, preferiu seguir com a sua profissão, tornando-se um protético de mãos-cheias principalmente em trabalhos de ouro, especialidade que poucos profissionais exercem habilmente hoje em dia. Profissional que eu recomendo: tem laboratório na Rua Frei Caneca, em São Paulo (fone: 11-3289-9213). Suas duas filhas graduaram-se em Odontologia e Farmácia.

Com estes relatos espero incentivar muitos que alegam não sonhar curso superior devido a sua situação financeira. É preciso muita luta e sacrifício para atingir posição almejada são exemplos a serem seguidos.

Abraços do

Paulo Tone”

O melhor de Mogi

A Barragem de Ponte Nova, entre Biritiba Mirim e Salesópolis. Inaugurada em 1969 pelo então governador Abreu Sodré, tem um dos melhores hotéis da região. Pena que restrito a convidados especiais dos seus administradores. Foi a primeira das barragens regularizadoras do Alto Tietê a ficar pronta e pontificou por muitos anos como a única.

O pior de Mogi

Mogi das Cruzes segue fiel ao vício brasileiro de tentar desqualificar o crítico e ignorar a crítica. É só surgir uma informação que não agrade que, ao invés de corrigir a falha, critica-se a fonte.

Ser mogiano é…

… ter comprado cueca em Ao Mundo Elegante, atendido por Sebastião Miguel na loja da Rua Coronel Souza Franco. Ainda antes de se mudar para o mezanino do Mercado Municipal.





Flagrante do Século XX